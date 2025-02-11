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台灣燈會明登場 桃園會展中心加碼12天「BAO KO Mall」市集

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
桃園會展中心。記者吳康瑋／攝影
桃園會展中心。記者吳康瑋／攝影

2025台灣燈會即將於2月12日在桃園青埔盛大登場！燈會區域從A18高鐵桃園站主燈區一路延伸到A19體育園區站副燈區，透過兩大區域的燈光廊道串聯，點亮璀璨青埔夜空！位於副燈區核心位置的桃園會展中心，為呼應今年燈會主題，也首度在一樓商城舉辦「BAO KO Mall」活動，邀請民眾品嚐美食、挖掘特色好物，同時邀請知名書法家馮憲民老師到場揮毫送字畫，讓今年來逛台灣燈會的民眾，感受桃園最驚豔的燈會佳節。

美食 x 購物 x 遊樂 x 藝術 不來鐵定後悔！

桃園會展中心主辦的「BAO KO Mall」為期12天，是今年青埔燈區最大室內活動，舒適的室內環境，無論是想要休息片刻、補充能量、娛樂休閒、藝術薰陶，還是想尋找獨特伴手禮，「BAO KO Mall」是絕佳選擇！活動內容包括地方特色美食、知名飲料、伴手禮、藝術文創、扭蛋區、娃娃機、數位學習、遊樂場等，都是經過本中心嚴選項目！除了娛樂、美食與購物，桃園會展中心還特別邀請知名書法家馮憲民於2月15日到場揮毫，限量贈予民眾祝福字畫，讓元宵佳節更增添人文藝術氣息。

此外，今（2025）年台灣燈會選在桃園舉辦，市府特地選在熱門景點「桃園會展中心」正對面的IOT展館頂樓，秘密布置一座超人氣的大型巨人充氣裝置，這座高9公尺、寬10公尺的「進擊的巨人」超人氣IP，而也有民眾發現，在桃園會展中心面前往這個「隱藏版」巨型充氣裝置的方向望去，將可以在最近的距離，親眼目睹IOT展館上呈現的壯觀「進擊的巨人」，也建議民眾可以一邊享受「BAO KO Mall 」的美食，一邊體驗融合各種燈會文化、與趣味體驗、藝術人文的節慶盛宴。

桃園會展中心也誠摯邀請全台旅客前來桃園賞燈、逛市集，共同迎接最璀璨的新年！

活動資訊：

1.「BAO KO Mall」市集

日期：2025年2月12日 - 23日（共12天）

時間：周一至周四 16:00-21:00 ｜ 周五至周日 11:00-21:00

地點：桃園會展中心1樓 (入口由環溪一街進入)

2.「書法名師馮憲民揮毫贈字畫」

時間：2025年2月15日14:00

地點：「BAO KO Mall 」會場

更多活動詳情，敬請關注桃園會展中心臉書資訊，期待與大家共度精彩燈會時光！

台灣燈會在桃園。記者吳康瑋／攝影
台灣燈會在桃園。記者吳康瑋／攝影
桃園會展中心前廣場為最佳拍攝點。記者吳康瑋／攝影
桃園會展中心前廣場為最佳拍攝點。記者吳康瑋／攝影

台灣燈會

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