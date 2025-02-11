桃捷青線12站有11站高架 民憂過彎噪音大盼地下化

桃園捷運青線可行性研究期中報告送交通部過關，期末報告前需整合地方民意做細部調整。市府捷運工程局今在桃園區辦說明會，民眾參與討論熱烈，多半擔憂噪音與交通安全問題，盼地下化；捷工局則回應，青線「離定案還很遠」，很多細節都待評估。

捷工局說明，青線初步規畫全長14.71公里，起點C01站為台鐵桃園火車站，沿線採高架布設，空中路廊延伸至桃園巨蛋附近的龜山萬壽路設C02站，再沿桃園區三民路至新永和市場設C03站，再延伸至永安路設C04站及C05站，然後在大興西路設C06站與捷運橘線銜接轉乘。

另外，青線也將採高架橫跨國道2號，並在跨越點附近設C07站，接著續行橫跨國道1號機場交流道後，在蘆竹區中興路設C08站和C09站，並在C09站之後轉為平面設C10站，過了C10之後再轉高架，於中壢區青昇路設C11站，終點站C12站銜接高鐵桃園站。

事關地方重大建設，與會民眾超過50名，年齡從20歲到65歲都有，除了地方居民，也有開發商、建設公司顧問參與，桃園市議員陳美梅與黃家齊也到場關心市府設計規畫藍圖。

由於青線採輕軌設計，C01站到C04路線呈「ㄇ」字型，民眾舉新北環狀線當案例，擔心設計影響行車速率，也怕列車過彎噪音吵雜，話題一出，其他民眾紛紛擔心其他路段也有噪音問題。另有民眾認為C01至C02路線與捷運棕線重疊性高，應無設置必要，可節省開發成本，提高審核過關機會。

另外，有民眾指C10站前後規畫平面路線，但該區域是中壢工業區擴大範圍，未來人車交通繁雜，平面設計恐增交通危險。

有民眾基於上述考量，建議青線地下化，並指「軌道建設應以利民為原則，而不是以營運成本為主要考量」；議員李宗豪團隊也建議市府考量未來城市發展，以中運量捷運規畫青線並地下化。