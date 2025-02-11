苗栗卓蘭盼農損與台中併 縣長鍾東錦打趣：價好就把你們賣過去

苗栗縣卓蘭鎮代會主席詹永光今天在縣長下鄉座談會提案，希望鎮內的農業天然災害勘查納入台中市東勢區等山城區域一併辦理，避免補助不公平現象產生，縣長鍾東錦說明時不忘調侃「如果台中出好價錢，我們可以考慮把你們賣過去！」引來一陣哄笑聲。

詹永光提案指出，台中市「山城」是一個地理位置相對清晰的農業區域，範圍大致涵蓋台中東勢、石岡、新社、和平區與苗栗縣卓蘭鎮，俗稱山城五鄉鎮，素有「水果之鄉」美譽。五鄉鎮區無論在自然或是人文均緊密連接，在日治時期統稱東勢區，住民大多務農，且多數是客家人。

他表示，如此緊密結合的區域，卻不見農業天然災害補助有公平對待之處，近10年來常見台中市已核准補助，但卓蘭仍停留在召集會勘作業，且常是一勘再勘，最後不予核准補助也曾發生，毗鄰的鄉鎮竟發生不公平情形，鎮內農民怨聲載道。建請中央主管機關將卓蘭的農業天然災害勘查納入台中市東勢區等山城區域一併辦理，減少行政作業重複並避免補助不公現象產生。

農業處長陳樹義強調，農業天災補助流程縣府將調整加速作業流程，災害一出現，第二天上班時就會要求鄉鎮市送出災情速報，並由縣府農業處長、農改場長及農糧署分署長在晚間以電子公文呈核農糧署爭取核定，未來鄉鎮承辦人員也不用百分百勘查認定，100件只要30件即可，再由縣府抽查5％，不會讓農民苦等。

鍾東錦說明時強調六都與縣市的不同，因台中的區長都是官派，直接下令要求執行勘災，不同於縣府與鄉鎮市的「夥伴關係」。他打趣說，縣府對鄉鎮長都得客氣的用「請」字，卓蘭想併入台中一起勘災，「你們想過去我不會肯，但如果他們出好價錢倒是可以考慮」，引來笑聲。鍾東錦呼籲鄉鎮與縣府一起努力改善農業天災救助的行政效率。