世界壯年運動會將登場 桃消蘆竹分隊演練確保賽事安全

因應2025年世界壯年運動會即將登場，為保障各賽事場地安全無虞，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊今與蘆竹國民運動中心聯合辦理消防演練，以提升場所自衛消防編組的應變能力，並建立與消防分隊間的溝通橋樑。

蘆竹分隊說明，這次演練情境是模擬運動中心地下室高壓電機房因電氣因素燃燒，導致大量濃煙竄升至場館空間，工作人員必須在第一時間應變，查看受信總機確認火點位置後，立即啟動自衛消防編組進行滅火、通報及避難引導等任務，若無法成功滅火，關門形成區劃及避難引導任務則是此演練的重點所在。