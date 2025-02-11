桃園市都發局推出AI虛擬主播 吸引民眾上網互動

桃園市政府都市發展局推出AI虛擬主播「好市小姐」，希望透過甜美的主播形象，翻轉都市計畫艱澀不易理解的認知。好市小姐可愛吸睛的形象，短短一天就吸引不少民眾上網互動。

都發局今天表示，「好市小姐」AI主播未來將用30秒到1分鐘短影音，帶領民眾以風趣、深入淺出方式認識都市規劃、城市美學等議題，也會與粉絲互動蒐集大家關心城市發展大小事，理解民意需求，在都市規劃上揉合民意，讓施政與民意更加貼近。

都發局指出，影片10日在臉書Facebook粉絲專頁「好市鑄造所」亮相後，對於好市小姐「你會想要跟爸爸還是朋友去中原文創園區」的投票話題引發討論，有不少網友留言「當然是要和朋友一起出去」，都發局局長江南志也在影片下方留言「只能跟爸爸出遊」。

江南志說，2023年底都發局開始推動「好市鑄造所」社群媒體經營，2024年粉專互動率為市府前3名，這次「好市小姐」的構想來自員工創意，都發局內有一群很棒的女子軍團，在鐵路地下化，都市美學、建築管理、都市更新上都大展長才。

另外，都發局也積極導入包含建築管理智慧圖台、設施地圖等智慧化工作，讓政策決定與智慧科技結合，加速對外服務與精準決策。