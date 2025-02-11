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台灣燈會明展開洽溪路遭封 居民通行證用法有限遭抱怨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會於桃園市中壢青埔地區舉行，明天活動正式開始，不過配合展區封洽溪路，並提供當地居民通行證，卻有民眾反映出示通行證，仍無法順利通行。圖／翻攝自臉書我是青埔人
2025台灣燈會於桃園市中壢青埔地區舉行，明天活動正式開始，不過配合展區封洽溪路，並提供當地居民通行證，卻有民眾反映出示通行證，仍無法順利通行。圖／翻攝自臉書我是青埔人

2025台灣燈會桃園市中壢青埔地區舉行，明天活動開始，不過配合展區封洽溪路，並提供當地居民通行證，卻有民眾反映出示通行證，仍無法順利通行，市議員黃崇真也說，由於洽溪路整條阻斷封死，結果也被卡在管制區內，仍要繞道走外圍。桃園市交通局回應，平日周一至周五下午1點至晚上11點，當地居民憑居民通行證開放由永信路穿越洽溪路。

台灣燈會於機捷A18、A19周邊舉行，配合展區將洽溪路一側車道封閉，變成行人徒步區，黃崇真表示，洽溪路自領航北路至青埔整條阻斷封死，當初以為持「居民通行證」可以順利返家，結果進去後發現管制區內仍有道路無法通行穿越洽溪路，還是需要繞到領航北路及高鐵南路走外圍才能回家。

黃崇真說，民眾下班時間要接送小孩，繞一大圈不僅耽誤到時間，遊客的車也多，回家的路相當遙遠，也有許多居民反映相當不便，希望可以改善。

也有居民於網路社群反映，拿了居民證卻無法暢行無阻，「請問，拿了這張，還是不讓人穿越洽溪路是什麼意思？對於每天要穿越洽溪路好幾次的，非常非常的困擾」。

交通局表示，原先洽溪路整條道路都無法穿越，只有3個路口時段性管制，需走外圍的領航北路及高鐵南路，不過接到居民反映不便，因此從昨天開始，開放永信路可以穿越。

交通局說，平日周一至周五下午1點至晚上11點，當地居民憑居民通行證開放由永信路穿越洽溪路（惟現場有人潮眾多狀況時則機動封閉洽溪路永信路口，不得穿越）。

交通局指出，假日周六日上午9點至晚上11點洽溪路永信路口不開放車輛穿越。而為維持路口順暢，洽溪路往A19方向禁止左轉往永信路，其餘路段依原管制時段辦理。

台灣燈會 桃園 高鐵

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