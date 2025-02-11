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兌現承諾！竹市府3月7日開辦泰雅族語認證考前衝刺班

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府持續推廣原住民族語言文化傳承，今年度將於3月7日起至4月18日開辦泰雅族語系初、中級認證考前衝刺班，為竹市原住民市民朋友擴充學習管道。圖／市府提供
新竹市政府持續推廣原住民族語言文化傳承，今年度將於3月7日起至4月18日開辦泰雅族語系初、中級認證考前衝刺班，為竹市原住民市民朋友擴充學習管道。圖／市府提供

新竹市政府持續推廣原住民族語言文化傳承，去年首辦阿美族語認證考前輔導班線上課程，廣受好評，今年度將於3月7日起至4月18日開辦泰雅族語系初、中級認證考前衝刺班，為竹市原住民市民朋友擴充學習管道。

代理市長邱臣遠表示，竹市原住民人口至113年底已達5019人，佔竹市總人口一成之多，是城市重要的族群之一，但目前原住民族語言在都會區傳承不易面臨斷層危機，市長高虹安相當重視及支持原民文化傳承，於去年7月調升竹市族語認證測驗獎勵金，並開辦阿美族語認證輔導班線上學習課程，提升族人樂學族語風氣，力推復振傳承。

邱臣遠說，今年自3月7日起開辦泰雅族語系初、中級認證考前衝刺班，歡迎竹市原住民朋友踴躍報名，參加課程除了能加強考前練習外，更可以將族語落實於生活中，並以講族語為榮，讓台灣原住民族語言文化能永續傳承發展。

民政處說明，為配合原住民族語言能力認證測驗時間（一年2次），今年度開辦泰雅族語初中級認證考前衝刺班將分2階段辦理，上半年第一階段課程時間為今年3月7日起至4月18日止（第一次認證測驗為4月19日），每周五19點至21點及每周六9點至12點（上課地點：北區育英市民活動中心），採實體課程方式，完全免費且提供餐點或餐盒，歡迎族人踴躍報名。

民政處提醒設籍竹市通過認證的族人，持原住民族委員會公告寄發認證合格證書，並於註記日期後一年內備妥相關文件，即可向戶籍地所屬區公所提出申請「原住民族語言能力認證測驗獎勵金」，依初級、中級、中高級、高級和優級，各級獎額分別為1千元、2千元、5千元、1萬元及1萬5千元獎勵金。

民政處補充，此次原住民族語言實體課程初、中級（泰雅族語系），共招生20名，報名時間即日起至2月28日止（額滿即停止受理），採線上報名( https://reurl.cc/74q1A1 )，亦可掃描招生海報上的QRcode填寫表單，更多課程資訊請至新竹市政府民政處官網查詢，或電洽03-5216121分機231胡小姐。

原住民族 泰雅族 語言

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