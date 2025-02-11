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桃園都發局主播情人節想出去玩 問該選爸爸還是好朋友

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市都市發展局推出AI虛擬主播「好市小姐」，黑框長髮搭配圓臉大眼，白色T恤配上藍色牛仔褲，甜美又不失幹練的亮麗外表，一推出就引起不小討論。圖／桃園市都發局提供
桃園市都市發展局推出AI虛擬主播「好市小姐」，黑框長髮搭配圓臉大眼，白色T恤配上藍色牛仔褲，甜美又不失幹練的亮麗外表，一推出就引起不小討論。圖／桃園市都發局提供

桃園市都市發展局行銷推廣市府政策，推出AI虛擬主播「好市小姐」，黑框長髮搭配圓臉大眼，白色T恤配上藍色牛仔褲，甜美又不失幹練的亮麗外表，一推出就引起不小討論。都發局表示，未來相關都市規畫，將由「好市小姐」以深入簡出的方式帶大家認識。

「好市小姐」首支短影音昨在都發局臉書粉絲團「好市鑄造所」亮相，預告2月14日要帶大家認識中原文創園區，並詢問網友「應該要跟爸爸去，還是跟新北的好朋友去」；影片吸引上百名網友留言與數十人轉發分享，成功帶起話題，都發局長江南志也留言「只能跟爸爸出遊」。

江南志表示，都發局前年底開始推動「好市鑄造所」，透過淺顯易懂的口語解說，介紹晦澀難懂的都市議題或政策，也不時分享與民眾生活息息相關的美食、活動與生活資訊，去年粉專互動率是全府前3名，成果亮眼。

江南志說，未來「好市小姐」將擔起介紹都市規畫、城市美學議題的角色，也會與網友互動，蒐集大家關心的城市發展問題，讓市府的都市規畫揉合民意，施政更貼近民意。此外，都發局也有一群很棒的女子軍團，在鐵路地下化、都市美學、建築管理、都市更新上都有不錯表現，未來將積極導入智慧化工作，加速服務效率與精準決策。

AI 主播 桃園

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