遠東新化纖廠氣爆 楊文科建議中央：管線汰換列工安檢查

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨上周四發生道生熱媒油外洩氣爆，造成2死、19人輕重傷事件，其中竹縣的聯合稽查以危險物品的存放，建築物與作業廠房、工廠登記為主，無法稽查設備與鍋爐等，新竹縣長楊文科今指示縣府，向勞動部職安署行文建議加強檢查設備，特別管線汰換應列入工安檢查範圍，並要求縣內工廠應自主管理，更保障民眾的安全。

楊文科今天在主管會報中向各局處詢問氣爆後續，消防局長陳中振指出，民國109年曾發生熱媒油洩漏導致火災，去年11月發生機械加熱設備異常導致火災，幸無人員傷亡，案件發生與設備、管線等老舊有關，處罰事涉中央勞動部的權責。

陳中振說，這2件因無造成人員傷亡，工廠未向上通報，未有處罰，消防局後續權責在複查廠方的消防設備，對於管線問題，他建議向中央職安署行文加強檢查，因為現在並沒有明確規範，地方願意配合職安署來做聯合稽查。

產發處陳偉志表示，地方政府的聯合稽查是針對危險物品的存放，建築物、作業廠房、工廠登記等，地方政府無法管到廠商的鍋爐設備等，該權責屬於勞動部職安署。

楊文科說明，日前前往新竹市殯儀館慰問，死者的孩子很小，看了非常心酸，受傷者被火燒傷80%、60％，都是非常痛苦的事情，六都以外的縣市工安都由職安署檢查，六都則由地方政府負責，他要求縣府行文給職安署，建議中央應列管線汰換期限，並積極檢查，此外，也要求有工安顧慮的工廠自主檢查，做好工業安全，希望企業本著良心來做好工業安全。