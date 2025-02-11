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詐騙零容忍 苗縣長鍾東錦強推「打詐儀表板」宣導防詐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為提升民眾防詐知能，苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣務會議中也強推「打詐儀表板」宣導防詐。圖／苗栗縣政府提供
為提升民眾防詐知能，苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣務會議中也強推「打詐儀表板」宣導防詐。圖／苗栗縣政府提供

詐騙零容忍！為提升民眾防詐知能，苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣務會議中，指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀表板連結，盼透過各縣市每日數據、發生案例、最新詐騙手法、預防宣導等資訊，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範觀念。

苗縣警局稍後也公布2月1日至9日止，已受理50件詐騙案件，財產損失金額高達1126萬元，顯現民眾在防詐意識上仍有加強的空間。

警方指出，過年前縣內一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利，在投入400萬元後，要獲利了結不成才驚覺遭到詐騙報案，警方請被害人配合，日前在苗栗市新都街鐵路橋下面交140萬元時，順利逮捕來自馬來西亞籍的27歲陳姓男車手。

鍾東錦也分享自己的親友都被詐騙高達上千萬，因此呼籲民眾，如果有親朋好友要借錢投資，不要輕易出借，以免沒幫到忙反而害了對方。

他強調，投資詐騙損失金額很龐大，不單中央政府努力，地方政府也要合作打詐，根據警方統計不到一個月受騙幾千萬元，一定還有很多不敢報案的受騙金額，鼓勵鄉親受騙就勇於報案，讓警方有所防範並加強宣導，並請鄉親務必隨時保持警覺，切勿貪圖高額利潤而投資，也不要隨便借錢給別人，打擊詐騙人人有責。

警方表示，鑑於詐騙集團頻繁利用臉書在地社團發布詐騙訊息，常見詐騙貼文如以清涼美女照吸引加入LINE好友的假交友詐騙、標榜低廉價格、良好屋況要求先匯款預定看房的租屋詐騙、以及以輕鬆賺錢的求職廣告包裝收購人頭帳戶等詐騙訊息，為此警方加強網路巡邏，113年度已執行下架102件，避免更多民眾受害；如平台業者不配合者，將發函移請數位發展部進行裁罰。

苗栗縣一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利挨詐400萬元，日前警方在苗栗市誘出車手面交140萬，當場逮捕來自馬來西亞籍的陳姓車手。圖／警方提供
苗栗縣一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利挨詐400萬元，日前警方在苗栗市誘出車手面交140萬，當場逮捕來自馬來西亞籍的陳姓車手。圖／警方提供
鍾東錦在縣務會議中指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀表板連結，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範觀念。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦在縣務會議中指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀表板連結，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範觀念。圖／苗栗縣政府提供

打詐 詐騙集團 鍾東錦

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