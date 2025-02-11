詐騙零容忍 苗縣長鍾東錦強推「打詐儀表板」宣導防詐

詐騙零容忍！為提升民眾防詐知能，苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣務會議中，指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀表板連結，盼透過各縣市每日數據、發生案例、最新詐騙手法、預防宣導等資訊，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範觀念。

苗縣警局稍後也公布2月1日至9日止，已受理50件詐騙案件，財產損失金額高達1126萬元，顯現民眾在防詐意識上仍有加強的空間。

警方指出，過年前縣內一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利，在投入400萬元後，要獲利了結不成才驚覺遭到詐騙報案，警方請被害人配合，日前在苗栗市新都街鐵路橋下面交140萬元時，順利逮捕來自馬來西亞籍的27歲陳姓男車手。

鍾東錦也分享自己的親友都被詐騙高達上千萬，因此呼籲民眾，如果有親朋好友要借錢投資，不要輕易出借，以免沒幫到忙反而害了對方。

他強調，投資詐騙損失金額很龐大，不單中央政府努力，地方政府也要合作打詐，根據警方統計不到一個月受騙幾千萬元，一定還有很多不敢報案的受騙金額，鼓勵鄉親受騙就勇於報案，讓警方有所防範並加強宣導，並請鄉親務必隨時保持警覺，切勿貪圖高額利潤而投資，也不要隨便借錢給別人，打擊詐騙人人有責。