聽新聞
0:00 / 0:00
詐騙零容忍 苗縣長鍾東錦強推「打詐儀表板」宣導防詐
詐騙零容忍！為提升民眾防詐知能，苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣務會議中，指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀表板連結，盼透過各縣市每日數據、發生案例、最新詐騙手法、預防宣導等資訊，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範觀念。
苗縣警局稍後也公布2月1日至9日止，已受理50件詐騙案件，財產損失金額高達1126萬元，顯現民眾在防詐意識上仍有加強的空間。
警方指出，過年前縣內一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利，在投入400萬元後，要獲利了結不成才驚覺遭到詐騙報案，警方請被害人配合，日前在苗栗市新都街鐵路橋下面交140萬元時，順利逮捕來自馬來西亞籍的27歲陳姓男車手。
鍾東錦也分享自己的親友都被詐騙高達上千萬，因此呼籲民眾，如果有親朋好友要借錢投資，不要輕易出借，以免沒幫到忙反而害了對方。
他強調，投資詐騙損失金額很龐大，不單中央政府努力，地方政府也要合作打詐，根據警方統計不到一個月受騙幾千萬元，一定還有很多不敢報案的受騙金額，鼓勵鄉親受騙就勇於報案，讓警方有所防範並加強宣導，並請鄉親務必隨時保持警覺，切勿貪圖高額利潤而投資，也不要隨便借錢給別人，打擊詐騙人人有責。
警方表示，鑑於詐騙集團頻繁利用臉書在地社團發布詐騙訊息，常見詐騙貼文如以清涼美女照吸引加入LINE好友的假交友詐騙、標榜低廉價格、良好屋況要求先匯款預定看房的租屋詐騙、以及以輕鬆賺錢的求職廣告包裝收購人頭帳戶等詐騙訊息，為此警方加強網路巡邏，113年度已執行下架102件，避免更多民眾受害；如平台業者不配合者，將發函移請數位發展部進行裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言