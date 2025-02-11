苗縣農會代表選舉15日舉行 通霄選情激烈、賄聲賄影

苗栗縣各基層農會農事小組（代表）選舉投票日即將於本月15日上午舉行，未登記競爭總幹事人選的通霄鎮卻是選情暗潮洶湧，另一派有意競逐總幹事、理事長團隊近日端出現行會員紀念品每2年發2包米改為發放農會會員股金紅利2000元的選舉牛肉。

據了解，通霄鎮農會選舉若無意外，還是現任總幹事許道坤與前任徐學承兩派抓對廝殺，由於徐具有擔任總幹事資格，日前並未前往登記；理事長人選方面，外傳兩派各推出洪文華與簡坤山，洪是拱天宮主委，簡則是農會資深員工。

本周六即將舉行農會農事小組（代表）選舉，選舉日倒數，因各里席次不同為1或2席，買票傳聞不斷，關鍵席次每票還喊加碼。

有意競逐的新團隊近日也透過LINE宣傳選舉牛肉，端出現行會員紀念品每2年發2包米，將改為發放農會會員股金紅利2000元；掛牌成立農業代耕、資材中心，以解決缺工、降低生產成本及施肥用藥把關。

縣府則提醒選舉當日，投票時間為上午9點至12點止，請各農會選舉人攜帶本人國民身分證、印章及農會投票通知單，親自至通知單上投票地點投票。