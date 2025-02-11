桃園捷運開發容積率低招商難 產官學齊聚商對策

桃園市軌道建設邁入第二期路網規畫，市府捷運工程局今舉辦「軌道經濟與城市發展國際論壇」，邀請產官學3界交流，上午由日港代表分享經驗，過程討論熱烈，市長張善正期待成果有助地方未來發展，局長劉慶豐則提到桃園捷運開發容積率偏低，盼有機會改進。

桃園市捷工局舉辦的論壇持續一整天，課程講師包括JR東日本集團經營戰略本部品川及大規模計畫推動部門經理小松貴之、國際華人交通運輸協會前會長李仰能等，台灣軌道經濟發展協會理事長張政源等產學代表也出席交流。

張政源致詞時表示，桃園的軌道經濟過去偏以高鐵為中心，後來漸移轉到機場捷運沿線，隨著其他捷運路網開發，桃園發展為未來應該會遍地開花，也期許市府未來以車站城市推動軌道經濟。

張善政致詞時提到台灣燈會今年重返青埔，也提到桃園適合辦大型燈會的地點只有這裡，「其他地方夠大，但沒有交通支撐」，希望未來若干年以後，能在其他地方舉辦。

JR東日本集團經理小松貴之以橫濱車站改建為主題，從車站老舊、耐震不足的硬體問題，談到橫濱缺乏代表性景觀、廣大會議空間和防災空間等城市課題，指車站從規畫到改建完成歷經10年時間，推動迅速有賴政府重視城市發展、公司積極參與政府上位計劃討論與官民共同討論推動，最重要的是有政府主導並設定期限達成目標。

座談會上，張政源與桃園市都市發展局長江南志關心橫濱車站開發如何實現社宅、青年住宅等居住正義等問題，捷工局官員在意車站如何提升容積率與限建高度，學者則對車站空間商業規畫及帶動周邊發展感興趣；小松答覆，日本比較沒有社宅概念，但有購屋補助，且日本2次交通發展成熟，相對市中心，民眾多選擇房價便宜的郊區。