竹縣敬老卡服務再升級 今起擴大使用竹北國民運動中心

新竹縣敬老卡服務再升級！為鼓勵長輩多外出走走活動，新竹縣政府推出敬老愛心卡補助搭乘公車、國道客運、計程車及台鐵，敬老卡自今天起將擴大使用於竹北國民運動中心，健身房每小時扣25點、游泳池每次扣60點，新竹縣長楊文科歡迎鄉親多加利用，一起運動讓身心更健康。

楊文科表示，新竹縣敬老愛心卡自民國100年開辦至今，為讓民眾使用更方便，縣府陸續擴大使用範圍，並推出辦卡便民服務，民眾可直接到社會處臨櫃申請，隨辦隨取，大幅縮減等待時間。敬老愛心卡目前可補助搭乘公車、國道客運、計程車及台鐵，去年12月中旬新增4國道路線，可至台北、台中、林口；今年1月更將搭乘台鐵補助從單趟50點翻倍為100點，讓喜愛鐵道旅行的鄉親有更多旅遊地點的選擇。

社會處表示，此次擴大使用範圍的卡片為敬老卡，因愛心卡已依場館規定，免費使用體適用能中心及游泳館。敬老卡自今天起將擴大使用於竹北國民運動中心，可使用時間為周一至周五上午8點至下午6點的非公益時段期間(國定假日、例假日不適用)，公益時段則為周一至周日上午8點至10點及周三及周五下午2點至4點(國定假日、例假日、寒暑假不適用)。

教育局補充說明，扣點方式為健身房每小時扣25點、游泳池每次扣60點，若持卡人點數不足時，將扣完剩餘點數，差額再從自費錢包扣抵(如民眾欲進入健身房，但剩餘點數只剩10點，點數錢包扣10點、儲值錢包扣15元)；卡片自費錢包內若不足，可現金補齊差額(如民眾欲進入健身房，但剩餘點數只剩10點，點數錢包扣10點、現金支付15元)。