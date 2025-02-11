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網傳新竹孔廟旁疑似毒狗 竹市府：加強監控巡邏

中央社／ 新竹市11日電

有網友稱自家2隻狗日前在新竹市孔廟周邊誤食他人放的飼料，返家後嘔吐、拉血便，送醫救治僅救回1隻，懷疑有人刻意毒狗。對此，竹市府表示，將持續調查監控，警方加強巡邏。

1名網友在臉書（Facebook）社團發文，指她的2隻狗日前到竹市孔廟周邊散步，疑似吃到他人擺放在石階上的狗食拌白飯，回家後24小時左右開始懶洋洋，並且拉血便、嘔吐，身體開始掉毛，送急診後被醫生宣布病危，最後只救回1隻。

網友指出，對於自己沒有好好保護毛小孩，感到相當難過，嚴重懷疑有人刻意毒狗，但她沒有將食物留存送驗，沒有明確證據，但仍呼籲飼主別再讓寵物在外亂吃，若發現毛孩任何異狀應趕緊就醫治療。

新竹市動物保護及防疫所向中央社記者表示，日前接獲通報立即展開調查，民眾的小狗誤食後隔日出現精神及食慾不佳狀況，經送醫檢查尚無中毒症狀。

動保所指出，因案發現場飼料及食物已被移除丟棄，另有通報民眾常餵食地點的飼料及飲水，經採樣快篩檢驗並無毒物反應，將持續調查監控，並由警方加強安全巡邏以維持安全。

新竹 飼料

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