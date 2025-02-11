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開學日公車沒來 竹縣府緊急調度 今午4點半竹商可發車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
公車今天上路首日試營運，但公車竟然沒有前來，讓學生們遲等。圖／市民代表陳禹彤提供
公車今天上路首日試營運，但公車竟然沒有前來，讓學生們遲等。圖／市民代表陳禹彤提供

今天是開學日，新竹縣政府新闢的快捷九號（簡稱快捷九）公車今天上路首日試營運，但公車竟然沒有前來，讓學生們遲等許久，新竹縣府今中午緊急處理，採最嚴厲處分，廢止亦捷籌備經營路權，今天下午由捷乘客運緊急代駛，下午放學時段由新竹高商發車，預計下午4點半和5點。

為提升新竹縣市學生通學便利性，新竹縣政府新闢快捷9號公車路線，從「竹北勝利八街停車場調度站」發車，沿途行經高鐵新竹站及竹北生醫園區，以串聯新竹高鐵周邊，並停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，今日起試營運。 

今天一早學生們欲搭乘快捷9號卻發現公車沒發車，引發輿論討論。交旅處回應，有關快捷9號營運，直至昨天晚間業者仍向縣府保證正常營運，不料今天上午突然接獲業者回應因司機未正常到班而未發車，令縣府措手不及，在此向欲搭乘該公車的民眾致歉，並對於廠商誠信問題進行檢討，另立即召開應變會議，確保放學時間學生有車可搭。

交旅處今天中午也緊急處置，因廠商誠信問題而造成新竹縣府府聲譽受害，為維護學生搭乘權益，亦捷未於承諾期限(114年2月11日)完成籌備，顯無法依限完成籌備，新竹縣府研議後採最嚴厲處分，即日起廢止亦捷籌備經營路權。

而今日下午以後班次將由捷乘客運有限公司配合緊急代駛，試營運時刻表改為上午上學時段由勝利八街發車：6點、6點半；下午放學時段由新竹高商發車：下午4點半、下午5點，後續將俟實際行駛狀況配合調整時刻。

公車 新竹 竹北

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