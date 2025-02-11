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鼓勵情人節結婚 大溪戶政加碼送「結婚小旅行」
西洋情人節即將到來，桃園市民政局為鼓勵婚育，聯合13區戶政事務所舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，新人2月14日到戶政事務所辦理結婚登記，即贈送精美好禮。其中，大溪戶政事務所加碼推出「幸福禮1＋1大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，還可在大溪展開甜蜜旅程。
民政局表示，大溪戶政事務所與木藝博物館聯名，推出「幸福禮1＋1 大溪結婚小旅行」，提供新人「愛的木工藝課程」兌換卡，完成課程後，還可再獲得「幸福久久禮券」1張，憑券至「大溪物產小舖」兌換「甜蜜雙人茶點」或至「木生活館」兌換「幸福生活體驗」，可選擇製作漆扇或穿上旗袍、和服暢遊大溪，來場蜜月微旅行。
民政局長劉思遠表示，辦理結婚登記的戶所是愛的見證地，各戶所皆結合在地特色主題提供結婚背板。因應民眾需求，去年13戶所結婚背板已全數更新，新屋戶所於12月底完工「臻愛新屋」結婚背板，現在也正式啟用，結合永安漁港石滬及客家桐花意象，為新人留下美好回憶。
民政局表示，「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，各戶政事務所精心準備多項結婚好禮，如甜蜜手腕包、愛心盤、對杯、對筷及香氛皂等，讓新人喜上加喜；為節省臨櫃等待時間，新人到戶所登記前可先利用電話或至內政部戶政司全球資訊網辦理網路預約，再依指定時間至戶所辦理結婚登記，省時又便利。
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