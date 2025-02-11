鼓勵情人節結婚 大溪戶政加碼送「結婚小旅行」

西洋情人節即將到來，桃園市民政局為鼓勵婚育，聯合13區戶政事務所舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，新人2月14日到戶政事務所辦理結婚登記，即贈送精美好禮。其中，大溪戶政事務所加碼推出「幸福禮1＋1大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，還可在大溪展開甜蜜旅程。

民政局表示，大溪戶政事務所與木藝博物館聯名，推出「幸福禮1＋1 大溪結婚小旅行」，提供新人「愛的木工藝課程」兌換卡，完成課程後，還可再獲得「幸福久久禮券」1張，憑券至「大溪物產小舖」兌換「甜蜜雙人茶點」或至「木生活館」兌換「幸福生活體驗」，可選擇製作漆扇或穿上旗袍、和服暢遊大溪，來場蜜月微旅行。

民政局長劉思遠表示，辦理結婚登記的戶所是愛的見證地，各戶所皆結合在地特色主題提供結婚背板。因應民眾需求，去年13戶所結婚背板已全數更新，新屋戶所於12月底完工「臻愛新屋」結婚背板，現在也正式啟用，結合永安漁港石滬及客家桐花意象，為新人留下美好回憶。