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超扯！開學首日公車竟沒來 新竹學生寒風中苦等一小時

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
竹北市民代表陳禹同表示，這班「消失的公車」讓學生們早上5點50分遲等，第一班6點的公車沒來，最後6點50分原地解散。圖／市民代表陳禹彤提供
竹北市民代表陳禹同表示，這班「消失的公車」讓學生們早上5點50分遲等，第一班6點的公車沒來，最後6點50分原地解散。圖／市民代表陳禹彤提供

今天是開學日新竹縣政府新闢的快捷九號（簡稱快捷九）公車今天也上路首日試營運，但公車竟然沒有前來，學生們遲等一小時，著急不已，新竹縣長楊文科早上開主管會報時，氣罵「縣府全力推動快捷九號，今天交通司機沒來，這不是打臉我們（縣府）嗎？」要求今天交旅處確認下午放學的公車班次，並且從嚴處分業者。

為滿足尖峰時段通學、通勤公車搭乘需求，「快捷9號」今天起試營運，自竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多家國立高中職，要讓學生通車順利。竹北市民代表陳禹同表示，這班「消失的公車」讓學生們早上5點50分遲等，第一班6點的公車沒來，最後6點50分原地解散，留下不知所措的學生，他砲轟「新竹縣交旅處你實在太誇張！讓學生在寒冷的開學日乾等受寒。」

竹縣議員吳旭智也到場查看，發現有8位學生等著搭車，其中7位到竹商、1位到竹中，公車竟然沒有來，最後訊息是司機臨時出狀況、無法開車，後經他緊急協助載3位學生到竹商，其他則讓家長自行載送等，非常傻眼，影響民眾對縣府的信任度。

楊文科早上再開主管會報表示，今早因為司機調度問題，未能如期發車，但到昨天凌晨業者仍向縣府保證正常營運，但卻最終未能履行承諾，業者行為已經嚴重欺瞞政府，要求交旅處從嚴處分。

交通旅遊處長陳盈州回應，目前是試營運階段，預計第一階段的籌備期到3月，若無法完全執行，縣府可不同意第二階段6個月的展延，將尋找符合應變與誠信優質的客運業者接手，讓路線穩定上路，今天中午會確認下午的班次要開出來。

針對快捷九號公車站牌昨天臨時設置，楊文科也說明，竹北市路線道路養護權責與管理權責屬於竹北市公所，縣府已經提前溝通說明，但市公所最終並沒有畫設，縣府積極建設臨時站牌，確保民眾通行需求，希望交旅處加強與各鄉鎮市公所溝通，相信大家的心都相同，讓學童安全準時到校。

今天早上有8位學生等著搭車，其中7位到竹商、1位到竹中。圖／市民代表陳禹彤提供
今天早上有8位學生等著搭車，其中7位到竹商、1位到竹中。圖／市民代表陳禹彤提供

公車 新竹 楊文科 竹北 開學日

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