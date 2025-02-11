快訊

「比生孩子還難忍」她曝與大尺寸男伴上床慘痛故事：子宮像被踹

「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

明元宵節15大禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

開學了！桃警護送學童上課 扮大頭娃娃宣導添快樂氣氛

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
蘆竹警方在蘆竹區錦興國小門口安排警察大頭娃娃，可愛的角色在校門前迎接學童。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方在蘆竹區錦興國小門口安排警察大頭娃娃，可愛的角色在校門前迎接學童。記者周嘉茹／翻攝

迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務，鎖定各學校於早晨上學時段關心校園周邊交通安全，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作。

桃園分局運用今天開學日擴大宣導，於校門口設置聯合宣導攤位，主動向開學前來上學的學童及家長宣導交通、婦幼安全及識詐教育；並在重要路口出動11名警力、12名義交疏導交通，另選定位於交通繁忙路段學校，派遣專責交通疏導警力20名配合老師及導護人員，在校園周邊護童。

蘆竹分局在蘆竹區錦興國小門口安排警察大頭娃娃，可愛的角色在校門前迎接學童，與小朋友互動，為開學日增添了歡樂的氣氛，也減緩剛上學學童的不安與緊張。

龜山分局也適時向家長們宣導交通安全，警方目前加強各類違規行為取締保障行人安全，初步已有明顯成效，今年至今龜山地區A2交通事故已減少64件（13%）、行人交通事故已減少4件（20%）。

桃園市警局婦幼警察隊長盧昱嘉表示，警方協調學校加強門禁管制，並採行有效保全防護措施，強化安全防衛能力；家長應鼓勵學童結伴上下學，勿落單或走暗巷，若遇陌生人騷擾應立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案。

桃園市目前設置多處科技執法是針對通學廊道保護學童安全，主要取締「車不停讓行人」項目，詳細設置地點公布在桃園市警局交通警察大隊官網，各處科技執法設置地點前均豎立明顯告示牌面提醒用路人留意，警方將會持續嚴正執法，降低交通事故發生。

迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務。記者周嘉茹／翻攝
迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務。記者周嘉茹／翻攝
警方利用開學首日主動向上學的學童及家長宣導交通、婦幼安全及識詐教育，桃園分局長王智民發送宣導品給上學孩童。記者周嘉茹／翻攝
警方利用開學首日主動向上學的學童及家長宣導交通、婦幼安全及識詐教育，桃園分局長王智民發送宣導品給上學孩童。記者周嘉茹／翻攝
迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務。記者周嘉茹／翻攝
迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 桃園 警察 開學日

延伸閱讀

國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

流感、諾羅流行期 雲林有家長開學日先替孩子請假一周

雲林因應11日開學 各校清消、盤點口罩防流感

開學前夕緊盯整備工作 苗縣府：患流感者建請居家照護

相關新聞

百年新竹公園860株櫻花預一周後爆發 市府舉辦賞花季

氣溫回暖，又到櫻花綻放季節，新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，預計14日進入最佳觀賞期，市府也將辦理賞花季活動...

開學了！桃警護送學童上課 扮大頭娃娃宣導添快樂氣氛

迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務，鎖定各學校於早晨上...

桃園35處路口 科技執法將搬家

桃園市警察局去年建置100處租賃式科技執法，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空等違規樣態，有效減少12%事故率；警方近期...

客家掃墓時節頻傳火警 苗栗1天20件

客家族群通常在元宵過後開始掃墓（掛紙），不少民眾會先行整理墓地，但卻也頻傳火警。

桃園大溪燈會5米大陀螺主燈12日點燈 警交通管制報你知

2025臺灣燈會在桃園將於12日點燈開幕，機捷A19周邊5燈區率先試營運，大溪燈區「轉動幸福」主題燈12日開幕，大溪警方...

台灣燈會人擠人！8歲童與家人走失 機靈求助警順利團聚

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，湧入大量人潮前往，桃園區8歲男童上周末與家人一同賞燈，卻因人潮眾多不慎走失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。