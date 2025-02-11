開學了！桃警護送學童上課 扮大頭娃娃宣導添快樂氣氛
迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務，鎖定各學校於早晨上學時段關心校園周邊交通安全，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作。
桃園分局運用今天開學日擴大宣導，於校門口設置聯合宣導攤位，主動向開學前來上學的學童及家長宣導交通、婦幼安全及識詐教育；並在重要路口出動11名警力、12名義交疏導交通，另選定位於交通繁忙路段學校，派遣專責交通疏導警力20名配合老師及導護人員，在校園周邊護童。
蘆竹分局在蘆竹區錦興國小門口安排警察大頭娃娃，可愛的角色在校門前迎接學童，與小朋友互動，為開學日增添了歡樂的氣氛，也減緩剛上學學童的不安與緊張。
龜山分局也適時向家長們宣導交通安全，警方目前加強各類違規行為取締保障行人安全，初步已有明顯成效，今年至今龜山地區A2交通事故已減少64件（13%）、行人交通事故已減少4件（20%）。
桃園市警局婦幼警察隊長盧昱嘉表示，警方協調學校加強門禁管制，並採行有效保全防護措施，強化安全防衛能力；家長應鼓勵學童結伴上下學，勿落單或走暗巷，若遇陌生人騷擾應立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案。
桃園市目前設置多處科技執法是針對通學廊道保護學童安全，主要取締「車不停讓行人」項目，詳細設置地點公布在桃園市警局交通警察大隊官網，各處科技執法設置地點前均豎立明顯告示牌面提醒用路人留意，警方將會持續嚴正執法，降低交通事故發生。
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