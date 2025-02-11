快訊

「比生孩子還難忍」她曝與大尺寸男伴上床慘痛故事：子宮像被踹

「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

明元宵節15大禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

百年新竹公園860株櫻花預一周後爆發 市府舉辦賞花季

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
有百年歷史的新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，市府也將辦理賞花季活動。圖／新竹市政府提供
有百年歷史的新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，市府也將辦理賞花季活動。圖／新竹市政府提供

氣溫回暖，又到櫻花綻放季節，新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，預計14日進入最佳觀賞期，市府也將辦理賞花季活動，搭配麗湖旁富有歷史感的日式建築與造景，宛如置身日本賞櫻

新竹市政府指出，竹市104平方公里面積有新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，其中，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，也是市區最大賞櫻勝地，公園興建於西元1916年，占地面積約18公頃，共栽種河津櫻、富士櫻、八重櫻3品種、800餘株櫻花。

新竹公園櫻花是2003年台、日民間協會交流，由日本人捐贈數棵櫻花樹後，由「櫻花爺爺」楊根棟、退休里長楊建榮等志工接棒，出錢出力嫁接出來許多品種，打造出櫻花林，每年花期從2月持續到4月，目前花況約六成，一周後是最佳賞櫻時段。

新竹市城銷處表示，2月15、16日將舉辦「花見新竹 和風賞花祭」，會把新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集，現場有30攤在地美食與特色手作藝品，為遊客帶來豐富的味覺與購物體驗。

市集周邊與活動舞台還安排奇幻魔術、折氣球、雜耍特技、歌曲演唱等精彩表演。活動當日更有小朋友最喜愛的親子說故事、手作體驗，以及尋找新竹市特派員「皮卡」的拍照打卡贈禮活動，參加者有機會獲得精美的限量禮品（每日限量500份），為活動增添趣味。

此外，活動也特別安排夜間燈光，讓民眾體驗夜間賞櫻的獨特魅力，燈光映襯下的櫻花展現出另一番迷人景致。

有百年歷史的新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，市府也將辦理賞花季活動。圖／新竹市政府提供
有百年歷史的新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，市府也將辦理賞花季活動。圖／新竹市政府提供
2月15、16日市府將舉辦「花見新竹 和風賞花祭」，把新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集。圖／新竹市政府提供
2月15、16日市府將舉辦「花見新竹 和風賞花祭」，把新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集。圖／新竹市政府提供

新竹 櫻花 賞櫻 賞花

延伸閱讀

2025日月潭櫻花季 粉紅花海2月初浪漫登場

連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

新店人衝！能輕鬆走到的「山林秘境」變身粉紅限定版　免門票入園即達「夢幻粉櫻美景」還能吸收山林芬多精

日本櫻花最新預測！福岡、東京可能在這時搶先開花

相關新聞

百年新竹公園860株櫻花預一周後爆發 市府舉辦賞花季

氣溫回暖，又到櫻花綻放季節，新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，預計14日進入最佳觀賞期，市府也將辦理賞花季活動...

開學了！桃警護送學童上課 扮大頭娃娃宣導添快樂氣氛

迎接開學首日，為維護學童上學安全，桃園市桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5分局執行護童交安專案勤務，鎖定各學校於早晨上...

桃園35處路口 科技執法將搬家

桃園市警察局去年建置100處租賃式科技執法，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空等違規樣態，有效減少12%事故率；警方近期...

客家掃墓時節頻傳火警 苗栗1天20件

客家族群通常在元宵過後開始掃墓（掛紙），不少民眾會先行整理墓地，但卻也頻傳火警。

台灣燈會人擠人！8歲童與家人走失 機靈求助警順利團聚

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，湧入大量人潮前往，桃園區8歲男童上周末與家人一同賞燈，卻因人潮眾多不慎走失...

桃市力推免費有機營養午餐 「鹼性電解水」洗菜更安心

桃園市推動免費營養午餐將滿2年，市府不但供應有機蔬菜，也導入在地「3章1Q」國產認證食材。市長張善政今至桃園市農會視察有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。