百年新竹公園860株櫻花預一周後爆發 市府舉辦賞花季

氣溫回暖，又到櫻花綻放季節，新竹公園共有約860株櫻花，目前已陸續綻放，預計14日進入最佳觀賞期，市府也將辦理賞花季活動，搭配麗湖旁富有歷史感的日式建築與造景，宛如置身日本賞櫻。

新竹市政府指出，竹市104平方公里面積有新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，其中，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，也是市區最大賞櫻勝地，公園興建於西元1916年，占地面積約18公頃，共栽種河津櫻、富士櫻、八重櫻3品種、800餘株櫻花。

新竹公園櫻花是2003年台、日民間協會交流，由日本人捐贈數棵櫻花樹後，由「櫻花爺爺」楊根棟、退休里長楊建榮等志工接棒，出錢出力嫁接出來許多品種，打造出櫻花林，每年花期從2月持續到4月，目前花況約六成，一周後是最佳賞櫻時段。

新竹市城銷處表示，2月15、16日將舉辦「花見新竹 和風賞花祭」，會把新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集，現場有30攤在地美食與特色手作藝品，為遊客帶來豐富的味覺與購物體驗。

市集周邊與活動舞台還安排奇幻魔術、折氣球、雜耍特技、歌曲演唱等精彩表演。活動當日更有小朋友最喜愛的親子說故事、手作體驗，以及尋找新竹市特派員「皮卡」的拍照打卡贈禮活動，參加者有機會獲得精美的限量禮品（每日限量500份），為活動增添趣味。