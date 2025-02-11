客家掃墓時節頻傳火警 苗栗1天20件

客家族群通常在元宵過後開始掃墓（掛紙），不少民眾會先行整理墓地，但卻也頻傳火警。

苗栗縣政府消防局上周六、日受理達27件公墓雜草火警，還查獲一名男子以噴燈焚燒雜草整地，進而引發火勢，燃燒面積500平方公尺，當場開單告發，並依刑法放火罪移送法辦。

各鄉鎮公所為方便民眾掃墓，都提前於農曆年前完成公墓除草作業，但公墓範圍有很多乾涸雜草仍未清除，掃墓民眾為了整地或焚燒金銀紙、燃放鞭炮，導致火警頻傳。

苗栗縣消防局指出，前天周日累計受理公墓雜草火災達20件，幸無人傷亡。其中，苗栗市西山公墓前天中午12時多火警，派遣苗栗消防分隊布線射水並利用火把撲滅，順利熄滅。

消防人員在現場發現吳姓男子利用噴燈燒雜草釀災。吳男稱，他將祖墳周遭雜草割除後無處放置，以噴燈點火燒除，結果火勢延燒迅速，用掃把滅火未果，由表弟通報119。

苗栗縣消防局呼籲民眾掃墓慎終追遠，務必「4不2記得」，不用火除草、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟煙蒂；記得滅餘燼、記得收垃圾，防範引發墓地雜草山林火災。