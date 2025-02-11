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桃園35處路口 科技執法將搬家

聯合報／ 記者周嘉茹陳宏睿／連線報導

桃園市警察局去年建置100處租賃式科技執法，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空等違規樣態，有效減少12%事故率；警方近期將35處科技執法設施「搬家」至其他易肇事路口，3月10日正式執法。民代呼籲，新增執法點附近應增設警示標誌，有嚇阻作用，也減少民怨。

台中市警局交通大隊指出，台中市科技執法設備在全市68處地點設置，非採租用；若原設置地點，經滾動式檢討後，將設備遷移至其他有需要設置的地點，當然也可以新購設備建置。

桃園市警察局2023年成立交通科技執法中心，導入科學化指標分析制度，統計去年百大租賃式科技執法設置點，整體事故較同期減少12.03%，未停讓行人路口事故較同期減少18.61%，達到防制效果。

警方為求精準執法，今年將把35處科技執法設備「搬家」，遷往其他發生較高的事故地點，除了新屋、復興區未上榜，其他12區通通入列，又以中壢區9處最多、桃園區6處次之。警方視該路口特性設定合適的取締項目，涵蓋不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線行駛及路口未淨空的樣態。

交通警察大隊說明，35處科技執法設備都就定位、驗收完成，包含台66線與新華路一段口、中壢區延平路與中山路口等處，還有桃園區中正路與同德十一街口，該路口去年4月14日發生王姓男子駕駛皮卡車轉彎時撞倒走在斑馬線上的女路人，女子傷重身亡，科技執法設備將取締未禮讓行人。

不過，市議員李宗豪反映，常收到民眾陳情在不知情的狀況下收到科技執法的罰單，因警示標誌不明確導致荷包大失血。

李宗豪表示，科技執法的目的在於提升用路人的安全與道路秩序，建議警方在設備調整時加強宣導、在周邊增設明顯的警示標誌，讓駕駛人有充分的認知與適應時間。

交通警察大隊長李維振表示，35處科技執法設備設備於3月9日前為執法宣導期，期間將加強宣導，3月10日正式啟用執法，民眾可上交通警察大隊官方網站查詢詳細建置地點；科技執法目的讓駕駛共同尊重彼此路權，維護行車安全，籲用路人遵守交通規則。

標誌 科技執法 警察

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