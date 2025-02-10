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苗栗元宵慶典見中國大陸武漢高龍 市公所：純文藝交流

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗市公所舉辦元宵（火旁）龍活動，邀請中國武漢高龍演出，遭民進黨苗栗市民代表李建宏質疑有統戰之虞；市長余文忠說，活動無涉政治，單純文化藝術交流，無須過多聯想。

苗栗客庄元宵慶典（火旁）龍系列活動最高潮（火旁）龍之夜，昨晚在苗栗市經國路河濱公園舉行，除有7尾祥龍輪番接受炮陣洗禮，市公所也邀請多支表演團隊演出，其中包括來自中國湖北的武漢高龍。

李建宏今天透過臉書發文表示，中國對台灣的統戰工作無孔不入，萬萬想不到竟已經演化到直接由中國湖北台辦主任帶隊武漢高龍，在中央客委會以及國營事業單位中油大力補助的苗栗傳統客家文化活動中，堂而皇之的敲鑼打鼓登上大舞台。

李建宏指出，純樸的苗栗鄉親除了錯愕，更感覺好像被突襲的侵門踏戶，非常不愉快，並說苗栗客家人喜歡與人為善，但絕不接受猶如木馬屠城的糖衣包裹，「請國台辦勢力，滾出苗栗」。

對此，苗栗市長余文忠表示，武漢高龍技藝已有1400年歷史，被列為中國國家級非物質文化遺產，已多次受邀來台，此次活動，除了武漢高龍，也邀請馬來西、國立體育大學舞龍隊、苗栗在地建功國小競技龍隊等團隊共同演出，單純是為促進文化藝術交流。

余文忠強調，苗栗（火旁）龍是客庄元宵節重要節慶，無涉政治立場，不分黨派、族群、國籍，呼籲外界無須作無謂的揣測和聯想。

元宵節 武漢 苗栗市

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