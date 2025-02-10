桃園大溪燈會5米大陀螺主燈12日點燈 警交通管制報你知
2025臺灣燈會在桃園將於12日點燈開幕，機捷A19周邊5燈區率先試營運，大溪燈區「轉動幸福」主題燈12日開幕，大溪警方因應大溪燈區元宵節活動，今天規畫大溪三角公園展區周邊道路管制、車輛停放等交通疏導措施，提供民眾逛大溪燈會，務必遵守交通管制。
大溪燈區配合台灣燈會在桃園，以「轉動幸福」為主題設計大溪燈區，5公尺高的陀螺和豆干結合蛇年生肖做主燈，結合現代科技與傳統藝術，展現大溪特色；復興區特色燈區，規畫花燈設計融入泰雅族的圖騰、編織圖紋、自然元素及山林農產，象徵部落的文化傳承與對自然的崇敬，歡迎民眾前往賞燈。
大溪分局表示，大溪三角公園燈區周邊道路路幅狹窄，為讓遊客避免塞車或違規停車，自12日至23日止，每天下午5時至晚上10時，三角公園周邊道路管制，包括中正路改單行道往普濟路方向、民生路和登龍路20巷禁止車輛進入、三角公園周邊中央路畫行人徒步區禁止車輛進入。
另在復興角板山公園燈區周邊道路管制從12日至23日止，每天下午5時起至晚上10時，復興區中正路與中山路沿線機動巡守交通疏導，假日期間編排警力在燈區周邊重要路口指揮疏導，執行違停車輛取締請民眾勿違規停車，燈會期間提供民眾參考。
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