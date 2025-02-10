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台灣燈會人擠人！8歲童與家人走失 機靈求助警順利團聚

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園8歲男童上周末與家人前往台灣燈會，因人潮眾多不慎走失，男童求助巡邏員警，約10分鐘就與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝
桃園8歲男童上周末與家人前往台灣燈會，因人潮眾多不慎走失，男童求助巡邏員警，約10分鐘就與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝

2025台灣燈會在桃園青埔高鐵站周邊盛大舉辦，湧入大量人潮前往，桃園區8歲男童上周末與家人一同賞燈，卻因人潮眾多不慎走失，還好男童相當機警，看見巡邏員警趕緊求助，警方帶著男童到服務處廣播，約10分鐘就與家人團聚，結束驚魂。

龜山警分局指出，此次台灣燈會龜山警方負責機場捷運A19站旁的「光的遊戲場-城市聚光燈」燈區，並有多元市集小吃攤位區，昨晚適逢假期，燈區及市集滿滿人潮，用餐時間各個小吃攤前都排了長長人龍。

家住桃園區的8歲李姓孩童昨晚與阿姨、姨丈一起來欣賞燈會，經過多元市集時因人潮擁擠和家人走散，非常慌張，剛好附近有龜山分局員警在巡邏，李童機警上前求助，員警將他帶回服務區機動派出所，由服務台廣播「尋人啟事」，約10分鐘阿姨及姨丈一行人就匆忙趕到，順利團聚後孩童露出笑容，開心向警察哥哥說謝謝，繼續逛展區吃美食。

龜山分局呼籲，今年台灣燈會燈區非常大，賞燈人潮多，萬一和親友走散可以向附近執勤員警、志工及各區服務台求助，可以在最短的時間協助找到家人，避免盲目找人而掃了賞花燈的興致。

桃園8歲男童上周末與家人前往台灣燈會，因人潮眾多不慎走失，男童求助巡邏員警，約10分鐘就與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝
桃園8歲男童上周末與家人前往台灣燈會，因人潮眾多不慎走失，男童求助巡邏員警，約10分鐘就與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝
桃園8歲男童上周末與家人前往台灣燈會，因人潮眾多不慎走失，男童求助巡邏員警，約10分鐘就與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝
桃園8歲男童上周末與家人前往台灣燈會，因人潮眾多不慎走失，男童求助巡邏員警，約10分鐘就與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝

台灣燈會 家人

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