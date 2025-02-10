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桃市力推免費有機營養午餐 「鹼性電解水」洗菜更安心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動免費營養午餐將滿2年，市長張善政今至桃園市農會視察有機蔬菜截切廠，持續關心入菜食材的營養及安全。記者朱冠諭／攝影
桃園市推動免費營養午餐將滿2年，市長張善政今至桃園市農會視察有機蔬菜截切廠，持續關心入菜食材的營養及安全。記者朱冠諭／攝影

桃園市推動免費營養午餐將滿2年，市府不但供應有機蔬菜，也導入在地「3章1Q」國產認證食材。市長張善政今至桃園市農會視察有機蔬菜截切廠，他表示，市府持續關心入菜食材的營養及安全，有機蔬菜送交團膳業者前也透過裁切、清洗及包裝等過程，確保青菜無農藥、蟲害和雜質，盼讓學童吃得安心、家長放心。

桃園市營養午餐目前每周供應3天有機蔬菜，市府也自去年起與各區農會及團膳業者合作，導入桃園在地「3章1Q」國產認證食材，以黑豬肉、韭菜、綠竹筍、蓮藕、筊白筍、地瓜及仙草凍等地方特色食材。

桃市免費營養午餐推動邁入3年之際，張善政今特地至桃園市農會視察。農業局表示，市農會有機蔬菜截切廠成立已逾5年，是全台第1座截切廠，除每周供應約40公噸蔬菜給桃園及雙北地區國中小學童外，另有包裝蔬菜於全聯、好市多等通路上架；過程從蔬菜挑選、清洗、包裝到運送都有最好的衛生管理，提升有機農產品品質、建立保證食品安全系統。

農業局提到，市農會採用3槽清洗有機蔬菜，更領先業界使用「鹼性電解水」清洗，減緩蔬菜切口氧化質變延長保存時間，有效控管品質及降低儲運過程的損耗。

張善政表示，桃園有機蔬菜種植面積在多方努力下已達401公頃，市府除編列預算輔導有機農民購置農耕所需農機及溫網室生產設施、生物性防治資材費用外，更於去年起加碼補助有機農產品驗證及檢驗費用，減輕農民負擔，感謝市農會及農友的用心付出，也希望能持續產出品質優良的農產品。

桃園市推動免費營養午餐將滿2年，市長張善政今至桃園市農會視察有機蔬菜截切廠，持續關心入菜食材的營養及安全。記者朱冠諭／攝影
桃園市推動免費營養午餐將滿2年，市長張善政今至桃園市農會視察有機蔬菜截切廠，持續關心入菜食材的營養及安全。記者朱冠諭／攝影

桃園 農會 食材

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