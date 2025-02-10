桃園警犬隊台灣燈會出任務 帥氣身影成人氣明星

桃園市政府警察局今天表示，為維護台灣燈會安全，去年12月才成軍的警犬隊再次擔任活動防爆安檢守護，每天編排3隻警犬執勤，而警犬認真身影也意外成為燈會合照人氣明星。

桃園市政府警察局局長吳坤旭表示，為確保燈會活動現場安全及順暢進行，市警局除加派警力進行交通疏導與管制，警犬隊也在活動開始前預先出動進行場地偵檢，針對爆裂物及其他危險、違禁物品全面檢測，為市民及遊客打造安全活動環境。

吳坤旭說，台灣燈會是桃園警犬隊今年首場大型任務，燈會期間每天編排3名領犬員帶領3隻警犬執勤，包含對聞嗅精準到位的緝毒犬豆花（DOHA）、最年輕有活力且穩定性十足的偵爆犬可可（Coco），以及最活潑好動且對氣味十分執著的偵爆犬蒟蒻（Geras），3犬組成超強安檢卡司，展現市警局對桃園燈會安全維護的重視與決心。

領犬員表示，雖然每天有3隻警犬輪流出勤，但場地大、外界干擾也較多，算是困難勤務，對警犬體力也是很大負擔，因此每執勤20分鐘會讓警犬休息10分鐘，但現場部分民眾的狗沒有牽好，會熱情的跑來跟警犬打招呼或是吠叫，呼籲民眾遛狗要繫繩，且妥善控管以免影響警犬執勤。

學生張小姐表示，週末時前往會場，意外看到警犬隊正在執勤，她與同學都覺得超可愛，「狗狗們都很乖，而且很認真的東聞西聞」，超想過去摸摸警犬又怕耽誤警犬工作，和同學還偷偷地跟蹤了好一陣子，才利用警犬休息時候過去合照，其他同學聽說現場有警犬隊，都說要找時間過去和帥氣的警犬合照。