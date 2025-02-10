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桃園台灣燈會寶可夢小提燈亮相 卡比獸充氣偶吸睛

中央社／ 桃園10日電

桃園市長張善政今天公布台灣燈會限定寶可夢小提燈，並導覽寶可夢「卡比獸」及「皮卡丘」充氣偶，歡迎親子和寶可夢迷一起逛燈會，欣賞台灣工藝也來看最可愛的寶可夢。

張善政今天出席「2025台灣燈會在桃園」巨型卡比獸與皮卡丘提燈亮相記者會，在寶可夢大型偶的陪同下，開箱寶可夢限量小提燈，導覽位於A19桃園體育園區站附近「光臨千塘國」燈區的寶可夢巨星，12公尺高的巨型卡比獸充氣偶及6公尺高的巨型皮卡丘充氣偶。

張善政接受媒體聯訪表示，2025台灣燈會桃園展區主打親子特色，最吸睛就是寶可夢，2個燈區都有特色小提燈，A18燈區由觀光署發送溜溜蛇，A19燈區則發送寶可夢小提燈。

張善政說，寶可夢小提燈試營運第一天發放逾6000盞，民眾只要下載「遊桃園App」，憑兌換券就可換到小提燈，現場還有大型卡比獸及皮卡丘，都是燈會最吸睛及最熱門打卡地點。

觀光旅遊局說，寶可夢小提燈以星星造型呈現，特色是「1組提燈可變化6種玩法」，可任意組裝穿戴脖掛、手提或當小夜燈等。圖案有應景「君主蛇」以及多個可愛角色，寶可夢小提燈會視現場人潮情況調整發送數量，平、假日都是下午2時開始發送。

台灣燈會 寶可夢

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