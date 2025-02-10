現勘頭份市交通瓶頸路口 鍾東錦：「徵地貫通」解套
苗栗縣頭份市建國路與文化街32巷路口動線不良，經常造成車流回堵；今天上午縣長鍾東錦偕同現場會勘，地方建議將旁邊水圳加蓋改善交通瓶頸，但鍾認為取得另一邊的計畫道路用地，貫通道路才是根本之計，將透過立委邱鎮軍協助爭取中央補助來解套。
有關地方及議員反映頭份市文化街32巷開往建國路口，因動線不佳、視線死角大，經常造成車輛回堵或事故，建議若能將斜向部分的水圳加蓋，可大幅改善該交通瓶頸。
今天上午縣長鍾東錦率交通工務處長古明弘，與立委邱鎮軍秘書陳漢清、副議長張淑芬、縣議員徐功凡、蕭詠萱、陳光軒及頭份市長羅雪珠、文化里長鍾儒等人現場會勘，並研商解決方案。
鍾東錦指出，地方雖建議將旁邊水圳加蓋，但他認為意義不大，因此今天安排現場會勘，共同研商解決方案。他認為，基本上應先將擋在巷口出口處的一塊計畫道路用地想辦法徵收，以打通道路，才是解決之道；至於機車停放問題，將可由專家設計規畫停車格，也符合法令規定。
鍾東錦表示，將委請立委邱鎮軍協助連絡公路局現場勘查，爭取中央補助徵收經費，不足的部分由縣府、市公所一起努力解決，道路貫通後，將會方便鄉親的進出。
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