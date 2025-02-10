台灣燈會踩街活動 日菲台19表演團體共襄盛舉

2025台灣燈會在桃園，12日晚間點燈，交通部觀光署安排當天下午有熱鬧的踩街活動，邀請來自日本、菲律賓及台灣共19個表演團體演出。

觀光署今天發布新聞稿，台灣燈會踩街活動於12日下午1時30分至3時30分，在桃園高鐵站前熱鬧登場，邀請日本、菲律賓及台灣共19個表演團隊，讓民眾提前感受台灣燈會璀璨登場的歡樂氣氛。

觀光署說，2025的燈會開幕踩街活動19個團隊各具特色，包括與台灣交流密切、來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi 團隊，將在踩街道路上重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍。

來自菲律賓著名的拉卡斯特拉納市的燈光舞蹈團，也在市長曼吉利穆坦（MANGILIMUTAN）親自領軍下，以南國爽朗的笑容，爭取觀眾的掌聲。同樣來自日本，千葉縣和太鼓隊帶來該縣吉祥物千葉君，身為地主及姊妹市的桃園將派出ㄚ桃和園哥迎接，互相切磋賣萌功力。加上台灣統一企業的萌軍團-open 將家族全員出動，堪稱萌度爆表。

觀光署署長周永暉特別推薦，每次踩街出場就是手機記憶體殺手的少數民族特色團隊魅力金三角藝術團、國內知名的育達高中樂旗隊、稱霸全台的Monster競技啦啦隊、國立體育大學的舞龍隊等地方優秀團隊，還有日本宮崎縣和菲律賓安吉利斯姊妹市的團隊、仙台雀舞等團隊，帶來充滿活力、互動滿滿的精彩表演。