開學前夕！桃園腸病毒就診破6千人次 創5年同期新高

近期除流感疫情爆發，桃園市衛生局發現，最近腸病毒健保門急診就診人次也高於過去5年同期。明天就是開學日，各校都展開清潔消毒與及防疫物資整備，防止病毒進入校園。

桃園市衛生局表示，據衛福部疾管署監測資料顯示，今年截至2月4日，桃園市腸病毒健保門急診就診共計6043人次，明顯高於過去5年同期。

衛生局表示，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39度以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡，病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

衛生局表示，若發現家中幼童出現相關症狀，應立即送往林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院等腸病毒重症責任醫院就醫，降低重症發生機會；設籍桃市出生滿2個月至未滿6歲，且具有低收或中低收入戶資格家庭的嬰幼兒，市府有提供施打疫苗補助，有需要的民眾可至合約醫療院所接種。

迎接明天開學日，教育局今也表示，已要求學校開學前先使用酒精或稀釋漂白水完成教室空間、交通車及校園內部公共空間的清潔消毒作業，開學後也將持續要求各校落實各項防疫措施，包含強化人員健康掌握、密切關注師生健康狀況，落實「生病不上課、不上班」原則。