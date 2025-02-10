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走訪公司寮戰備地道 後龍鎮長謝清輝：將納入觀光景點

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮長謝清輝近日與當地議員鄭秋風一起走訪位在龍津里的公司寮戰備地道，發現深具自然景觀及歷史、文化價值。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮長謝清輝近日與當地議員鄭秋風一起走訪位在龍津里的公司寮戰備地道，發現深具自然景觀及歷史、文化價值。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮長謝清輝近日與當地議員鄭秋風一起走訪位在龍津里的公司寮戰備地道，由於地處偏僻、廢置時間久遠，周邊雜草叢生，但戰備地道及碉堡散發濃濃的歲月痕跡；對此，謝清輝表示，將規畫納入觀光景點，串連一條新的歷史古蹟旅遊路線。

謝清輝指出，公司寮戰備地道及碉堡是二戰時期，日軍為了抵抗美軍的轟炸而建造的，

過去一直聽後龍鄉親介紹龍津里有這個寶藏秘境，卻從未親臨。這次實際走訪，就像挖到寶一樣，發現這是後龍另一處好所在；不但有自然景觀，還深具歷史、文化價值。

不過要提醒鄉親，因為步道沒經過整理，坡陡草長，步行尚有難度，也會有蛇出沒，請先不要輕易前往。

他說，將會盡速邀集相關單位大家一起集思廣益，討論該如何重整出這個新的觀光景點，也希望可以將這個戰備地道結合公司寮漁港、同興老街以及國定古蹟鄭崇和墓，串連出一條新的歷史古蹟旅遊路線，增加後龍鎮觀光旅遊的面向及豐富度。

謝清輝（左）也提醒鄉親現況步道沒經過整理，坡陡草長，步行尚有難度，也會有蛇出沒，請先不要輕易前往。圖／後龍鎮公所提供
謝清輝（左）也提醒鄉親現況步道沒經過整理，坡陡草長，步行尚有難度，也會有蛇出沒，請先不要輕易前往。圖／後龍鎮公所提供

國定古蹟 觀光景點 謝清輝

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