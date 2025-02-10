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加強防洪、完善自行車網 桃市南崁溪4月啟動改善工程

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
配合桃園航空城開發，市府啟動「護岸改善工程」，除加強南崁溪護岸防洪規畫，也將打造親水環境。圖／桃園市水務局提供
配合桃園航空城開發，市府啟動「護岸改善工程」，除加強南崁溪護岸防洪規畫，也將打造親水環境。圖／桃園市水務局提供

桃園市政府推動南崁溪全流域整治，配合航空城開發，今年將啟動兩期「護岸改善工程」，改善航空城周邊的南崁溪護岸、新建水防道路及自行車道，除加強防洪規畫，也會打造親水環境，盼結合交通、景觀及休閒等功能，讓民眾透過既有自行車道一路從龜山遊玩到竹圍漁港。

水務局長劉慶豐表示，桃園市近年持續推動桃園國際機場第三跑道開發，該區排水將直接排入南崁溪，導致南崁溪負擔逕流量增加，為此，市府針對南崁溪下游段重新辦理規畫檢討，以滿足50年重現期距洪水位加1.5公尺出水高且100年不溢堤，並將第三跑道屬於南崁溪流域範圍內的R幹線及K幹線排水規畫納入考量。

為確保該區河防安全，本次工程除提高南崁溪崁下橋至河口的保護標準、分析河川通洪能力，也將針對堤頂高度不滿足保護標準的區域進行新建堤防及護岸改善工程。

水務局表示，工程全案總經費3億5047萬元，其中用地費1億8500萬元由市府自籌，工程費1億6547萬元由桃園國際機場全額分擔。

第一期範圍為南崁溪左岸斷面03（彩虹橋上游300公尺處）至斷面08-1（竹圍大橋下游），檢視現有防洪設施的通洪能力，不足部份新建或加高護岸，改善長度約1公里，全線也會施作1公里長的水防道路及自行車道，並於道路間施作綠帶空間。工程已於今年1月7日發包，預計4月開工，明年8月完工，第二期規畫設計則預計今年6月啟動。

水務局表示，目前南崁溪自行車道全線約22公里長，上游起自龜山區中正公園，一路可騎行至長興橋。待崁下橋改建工程、竹圍大橋改建工程、航空城區段徵收工程D2及D3標南崁溪右岸綠帶自行車道及本案完工後，未來更可騎行至竹圍漁港，完善南崁溪自行車交通路網，大幅提升民眾騎乘自行車的遊憩空間。

配合桃園航空城開發，市府啟動「護岸改善工程」，除加強南崁溪護岸防洪規畫，也將打造親水環境。圖／桃園市水務局提供
配合桃園航空城開發，市府啟動「護岸改善工程」，除加強南崁溪護岸防洪規畫，也將打造親水環境。圖／桃園市水務局提供

南崁 自行車 車道

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