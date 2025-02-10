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竹市2024五大測速王出爐 第一名一年開3千多張罰單

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
警方今公布去年整年前五大測速照相王，絕大部分都位於市郊接壤路段或聯絡道，第一名位於東西向快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口，去年開出3337張罰單。記者王駿杰／攝影
警方今公布去年整年前五大測速照相王，絕大部分都位於市郊接壤路段或聯絡道，第一名位於東西向快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口，去年開出3337張罰單。記者王駿杰／攝影

新竹市目前有59處固定測速照相機，警方今公布去年整年前五大測速照相王，絕大部分都位於市郊接壤路段或聯絡道，第一名位於東西向快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口，去年開出3337張罰單，國庫入帳近一千餘萬元；警方指出，希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛。

警方統計，去年整年竹市測速照相取締前五名，第一名位於東西向快速道路台68線往南寮端榮濱路閘道口，速限50，開罰3337件；第二名位於天府路與東大路三段291巷口，速限50、開罰2958件；第三名位於中華路一段2巷137號前，速限40、開罰2293件；第四名位於公道五路四段127號前，速限40、開罰2085件；第五名位於東大路三段110巷口，速限50、開罰1609件。

警方指出，這五大測速照相開罰性質皆為超速，一般道路超速法定超速罰鍰為1200至2400元，高速公路或快速道路小型車超速20公里以內開罰3000元。

警方分析，位居五大測速照相王第一名的東西向快速道路台68線往榮濱路閘道口，由於地段靠近竹市南寮，可銜接苗栗縣竹南鎮與新竹縣竹北市、新豐鄉，屬於車流量大地段，加上是快速道路民眾容易貪快未注意速限而超速，照相桿的設置主要就是提醒駕駛人速限。

除了第一名測速照相王以外，其餘四名地段也都屬於竹市主要幹道及其聯絡道，往來車流量大，也為民眾上下班通勤行經路段，才容易造成超速。

警方呼籲，測速與開罰的目的並非與民爭利，而是希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛，保障自己生命安全之外，也顧及其他用路人的安危，並且提高道路交通安全意識。

測速 速限

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