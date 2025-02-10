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逛台灣燈會回收小提燈電池 可兌換好禮、儲值金

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025台灣燈會期間，桃園市環保局舉辦小提燈電池回收換好禮、智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾做好回收。圖／桃園市環保局提供
2025台灣燈會期間，桃園市環保局舉辦小提燈電池回收換好禮、智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾做好回收。圖／桃園市環保局提供

2025台灣燈會重返桃園，試營運第一個周休，桃捷運量就有近30萬人次參訪。桃園市環保局在12日至23日燈會期間，也將同步辦理小提燈電池回收換好禮、智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾回收小提燈電池及逛展餘下的寶特瓶等可回收物品。

環保局表示，燈會期間辦理2項回收活動，提燈電池回收換好禮在燈會正式營運期間，只要收集小提燈的2顆鈕扣型電池至燈會服務台（i3、i11、i15及i18）或桃園市12區清潔隊即可兌換好禮，每日數量有限，送完為止。

環保局表示，智慧回收機回饋儲值金可至指定地點（市集1、市集2、市集3），將寶特瓶（PET材質、容量330至2000毫升規格）、電池（1至4號、9V規格）及鋁罐（不壓扁且容量200至1000毫升規格）等回收物投入智慧回收機，每5個回饋金儲值1元至一卡通，或可下載「碳竹雞APP」，回收1個換10點數，可與合作店家兌換折價商品。

環保局表示，燈會現場除有絢爛燈展供民眾觀賞，展場周遭亦設有4個市集近300攤商，販售各式餐飲及文創商品，環保局也在燈會期間進行市集攤商巡查，以確保市集均有依「桃園市低碳活動指引」作業，減少免洗餐具、1次用飲料杯等1次性用品使用，並鼓勵遊客在開心逛燈會同時，一起動手參與垃圾減量及資源回收。

台灣燈會 桃園 環保局

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