用路人注意！桃園35處路口科技執法搬家 開罰日期曝光
桃園市去年建置100處租賃式科技執法，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛等，希望降低交通事故發生。為強化行人安全，警方今年1月視數據滾動修正，35處地點科技執法「搬家」，籲民眾遵守交通規則。
桃園市警察局成立交通科技執法中心後，導入科學化指標分析制度，定期採集相關數據分析，比較科技執法設備建置前後的執法、事故數據升降情形。統計去年百大租賃式科技執法設置的地點事故較同期減少約12.03%，其中取締未停讓行人路口事故較同期減少18.61%，今年1月滾動修正35處地點，達成精準執法目的。
警方指出，35處設備遷移以強化行人安全為首要理念，並結合高發事故地點選定桃園區6處、中壢區9處、楊梅區1處、大園區1處、觀音區3處、大溪區1處、平鎮區3處、龜山區4處、八德區1處、龍潭區2處及蘆竹區4處共35處，並視各建置路口特性擇定相應取締功能，每處路口建置1至2種不同執法功能，共建置取締不停讓行人17處、闖紅燈16處、未依標誌標線行駛10處及路口未淨空1處。
交通警察大隊長李維振表示，遷移設備現已完成建置、驗收，今年3月9日前為執法宣導期，將自3月10日正式啟用執法，在交通警察大隊官方網站可查詢詳細建置地點；「車輛違反交通號誌指示」多為主要肇責，籲用路人遵守交通規則、勿違規行駛，科技執法是讓駕駛共同尊重彼此路權，維護行車安全。
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