苗縣週末公墓火警30起 男持噴燈除草延燒送辦

苗栗客家族群掃墓旺季將至，苗栗縣消防局統計週末8、9日兩天發生30件公墓雜草火警，其中，有男子持噴燈燒除墓地雜草致延燒約500公尺，遭開單裁罰並由警方依法偵辦。

苗栗縣消防局今天表示，掃墓期間易因燃燒紙錢、鞭炮不慎或餘燼未充分熄滅而引發雜草火警。傳統客家掃墓習俗為元宵節至清明節期間，許多民眾利用假期提早前往整地，經統計週末兩天共計受理30件雜草火警，並有1名民眾使用噴燈整地，不慎引火延燒。

消防局指出，指揮中心昨天中午12時許獲報，苗栗市西山公墓有火煙竄出，消防人車到場發現有多處火點，隨即布線並利用火把撲滅火勢，現場燃燒面積約500平方公尺，現場發現吳姓男子疑利用噴燈燒雜草不慎延燒，造成公墓火警。

男子坦言欲整理祖墳周遭雜草，因割除的雜草無處放置，遂以噴燈點火引燃，後續試圖以掃把滅火未果；苗栗消防分隊於現場拍照及錄影並依違反消防法第14條規定開單，可處新台幣3000元以下罰鍰；另警方將吳男帶回製作筆錄後，依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

消防局呼籲，前往掃墓祭祖應該避免引火燃燒、隨意丟棄菸蒂及施放煙火，如果發現餘燼應該立即用水撲滅，避免引發火災。