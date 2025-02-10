星期評論／縮短城鄉差距 別只是紙上談兵

新竹縣近年人口穩定增長，預計明年8月前突破60萬人口，更坐擁全台人口第一大鄉、鎮。但伴隨而來的塞車與入學夢魘、房價高漲，成了新竹人之痛，同時不可忽視的是，偏鄉少子化嚴峻，人口減少下醫療、教育、生活機能飽受影響，地方政府應積極盤點資源配套，莫讓城鄉差距越拉越遠。

根據人口統計，竹北市1月達到21.9萬，距離跨越22萬人口大關僅一步之遙，最快今年上半年達標，未來可望超越全國第一大市的彰化市22.3萬。湖口鄉人口8萬3827、竹東鎮人口9萬7757，也紛紛躍升為全國第一大鄉與鎮，屆時全國最大鄉鎮市都在新竹縣。

新竹縣人口移入激增，不僅受惠於竹科，還有竹北數個產業園區蓬勃發展加持，但帶來民生問題不少，警消業務繁重也是警訊。去年底前雖有補充警消人力，但勤務量繁重，加上房價、物價太貴，留不住人，三年一到，不少人請調返鄉，竹縣留下來的幾乎都是菜鳥，人力問題不斷惡性循環。

新竹人飽受塞車之苦，縣府近年著手新建替代道路、改善工程與聯絡道延伸等，但開闢再多馬路，以2020年為基準，新竹縣的汽車車輛登記數比例也增長11％，居全國之冠，唯恐讓更多車輛塞在路上。新竹縣市是共同生活圈，應加速合作建設跨縣市的交通合作網絡，別總停留在紙上談兵。

教育M型化也是新竹縣現在進行式，竹北近半學校總量管制，湖口、竹東去年起也多所總量管制，新校舍蓋不停，反觀鄉村學校卻在萎縮，偏鄉學校的代課老師也多，設備、環境與竹北相比差距大，更吸引家長往竹北移動。地方政府得設法提升網路、社區與教師資源，有效縮短城鄉差距。

行政院去年核定桃竹苗大矽谷計畫，預料鄰近竹科的衛星市鎮的人口更為密集，不僅要先超前部署教育、交通、居住等配套，區位外的鄉鎮市人口正銳減中，政府也要正視城鄉發展的極端化，盤點各項資源配套均衡施展，民眾幸福感才能全面提升。