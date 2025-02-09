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桃園龍潭接財神遶境推好運App 張善政扶鸞率陣頭、神將遶境祈福
桃園市長張善政今天下午出席龍潭區龍元宮2025龍潭接財神遶境活動，今天傍晚配合傳統裝扮頭巾在一聲鑼聲響、起馬炮鳴放，與廟方扶鸞率陣頭、神將遶境，張善政表示，每年過年後，龍潭舉辦迎古董接財神遶境是元宵節前地方最重要盛事，祈求在新的一年福氣、平安。
桃園市龍潭區龍元宮每年元宵節前，舉辦龍潭迎古董接財神踩街嘉年華及境活動，繼迎古董踩街活動，今天下午由張善政接力出席迎財神遶境活動，展現傳統客家文化習俗，廟方今年更結合科技製作「神農好運App」，讓民眾透過手機就可拜拜、許願及求籤。
廟方今晚6點接財神遶境隊伍在一聲鑼響、起馬炮鳴放後，張善政與廟方共同扶鸞步行帶領所有傳統陣頭及神將，出發遶境祈求風調雨順、五穀豐收。
張善政說，迎財神遶境是龍潭盛事，迎財神帶來一年財氣、福氣，祈求市民在新的一年平安，遶境活動看到很精彩的陣頭，還有很多特色的民俗表演，龍潭接財神繞境成為桃園最有特色的文化活動之一。
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