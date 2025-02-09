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苗栗火旁龍之夜火力四射 七尾祥龍輪番接受炮陣洗禮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍之夜活動今晚在苗栗河濱公園登場，現場迎來七尾祥龍輪番登場接受炮陣洗禮。圖／苗栗市公所提供
苗栗（火旁）龍之夜活動今晚在苗栗河濱公園登場，現場迎來七尾祥龍輪番登場接受炮陣洗禮。圖／苗栗市公所提供

苗栗𪹚（單字：火旁）龍系列活動今晚進入最高潮，七尾祥龍輪番登場接受炮陣洗禮，吸引大批民眾湧入苗栗市河濱公園圍觀，感受（火旁）龍的精彩震撼。現場並由台灣知名跨界小提琴演奏家康妮媚攜手花響鼓樂團，以結合鼓、舞、琴的創新演出揭開序幕，為整晚活動注入令人耳目一新的氛圍。

今晚「火旁龍之夜」活動主秀七尾祥龍輪番登場，接受炮陣洗禮，在連綿不絕的炮聲中，祥龍穿梭於濃煙之中，賣力起舞，猶如神龍騰雲駕霧，震撼十足。

同時，廣東風箏協會的夜光龍風箏也在空中翱翔，展示「龍吐珠」「戲鞭炮」「噴煙花」等精湛技藝，與地面火旁龍表演遙相呼應，共同譜出「天上飛龍、地上火旁龍」的視覺饗宴。

苗栗（火旁）龍最終曲預計2月14日舉行化龍返天，暗喻開光的龍在正月十七（2月14日）必須化掉返回天上秉告任務完成。另外，苗栗市公所今年也將首度在嘉盛社區舉辦天穿日活動，讓大家提前感受客家庄感念女媧煉石補天救世的特殊節慶。

苗栗（火旁）龍系列活動今晚進入最高潮，七尾祥龍輪番登場接受炮陣洗禮，吸引大批民眾湧入苗栗市河濱公園感受（火旁）龍的精彩震撼。圖／苗栗市公所提供
苗栗（火旁）龍系列活動今晚進入最高潮，七尾祥龍輪番登場接受炮陣洗禮，吸引大批民眾湧入苗栗市河濱公園感受（火旁）龍的精彩震撼。圖／苗栗市公所提供

廣東 苗栗市 風箏

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