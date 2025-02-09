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台灣燈會今晚「進擊的巨人」突亮燈 掀動漫迷暴動驚喜

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣燈會在桃園城市聚光燈區IOT展館上方，突然一座「進擊的巨人」超大型巨人充氣裝置亮燈，動漫迷驚叫。記者曾增勳／攝影
台灣燈會在桃園城市聚光燈區IOT展館上方，突然一座「進擊的巨人」超大型巨人充氣裝置亮燈，動漫迷驚叫。記者曾增勳／攝影

2025台灣燈會桃園，桃園市政府在機捷A19桃園體育園區站推出「光的遊戲場」5大燈區率先試營運，今天首個周日晚間，市府突然在城市聚光燈區的IOT展館上方，出現「進擊的巨人」動漫的超大型巨人充氣裝置亮燈，「哇！」吸引許多參訪動漫迷驚喜出聲，直呼今晚再冷也值得。

市府在桃園會展中心對面的IOT展館頂樓上方，秘密布置一座超人氣的大型巨人充氣裝置，這座高9公尺、寬10公尺的「進擊的巨人」超人氣IP，被市府觀旅局視為「隱藏版」的巨型充氣裝置，突然在IOT展館亮燈呈現，率先看到的民眾驚叫出來「進擊的巨人」！

「進擊的巨人」是跨世代年齡層動漫迷超喜歡的動漫故事，故事刻畫人情的現實，具深度，廣受動漫迷喜歡，市觀旅局突然亮燈公布，展館下方顯示「進擊的巨人」畫面，「算是隱藏版的驚喜」，動漫迷說，太刺激了，看到超開心，天氣再冷，看到巨人也超值得！

台灣燈會在桃園城市聚光燈區IOT展館上方，突然一座「進擊的巨人」超大型巨人充氣裝置亮燈，動漫迷驚叫。記者曾增勳／翻攝
台灣燈會在桃園城市聚光燈區IOT展館上方，突然一座「進擊的巨人」超大型巨人充氣裝置亮燈，動漫迷驚叫。記者曾增勳／翻攝

台灣燈會 桃園 驚喜

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