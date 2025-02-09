台灣燈會今晚「進擊的巨人」突亮燈 掀動漫迷暴動驚喜

2025台灣燈會在桃園，桃園市政府在機捷A19桃園體育園區站推出「光的遊戲場」5大燈區率先試營運，今天首個周日晚間，市府突然在城市聚光燈區的IOT展館上方，出現「進擊的巨人」動漫的超大型巨人充氣裝置亮燈，「哇！」吸引許多參訪動漫迷驚喜出聲，直呼今晚再冷也值得。

市府在桃園會展中心對面的IOT展館頂樓上方，秘密布置一座超人氣的大型巨人充氣裝置，這座高9公尺、寬10公尺的「進擊的巨人」超人氣IP，被市府觀旅局視為「隱藏版」的巨型充氣裝置，突然在IOT展館亮燈呈現，率先看到的民眾驚叫出來「進擊的巨人」！