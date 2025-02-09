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台灣燈會試營運30萬人次參訪 紀念版寶可夢小提燈即將亮相

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2025台灣燈會A19站光臨千塘國燈區的12公尺巨型卡比獸，吸引寶友和小朋友接近參訪人潮最多。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會A19站光臨千塘國燈區的12公尺巨型卡比獸，吸引寶友和小朋友接近參訪人潮最多。記者曾增勳／攝影

2025台灣燈會重返桃園，中壢青埔特區的蛇年主燈「無限樂園」連續試燈，桃園燈會「光的遊戲場」5大燈區試營運，逢今天首個假日，吸引民眾嘗鮮參觀，尤其光臨千塘國燈區的巨型「比卡獸」「皮卡丘」成為小朋友最愛，人潮最多，市府新聞處表示，試營運第一個周休，桃捷運量近30萬人次參訪。

台灣燈會睽違9年後重返桃園，2025台灣燈會在桃園以多元文化、親子及體育特色為主，自2月7日展至23日。桃園市府在機捷A19站周邊7日起試營運，主題「光的遊戲場」包括城市聚光燈、青春光劇場、光臨千塘國、活力發光站及福光滿意讚5大燈區，展現多元文化特色。

燈會今逢試營運頭一個假日，吸引民眾攜帶小朋友前往參訪，趁傍晚夜色來到，A18高鐵桃園站區的台灣燈會主燈「無限樂園」亮燈測試，主燈區尚未開放仍吸引許多民眾駐足遙望，頻問何時開放主燈區？聽到工作人員答說「12日開幕開放」，頗失望。

另外機捷A19體育園區站的光的遊戲場燈區試營運開放，沿途5大燈區亮燈吸引大批民眾參訪，其中光臨千塘國燈區的12公尺巨型卡比獸、6公尺皮卡丘亮燈，市府與結合桃園在地自然景觀，成為寶友及小朋友喜愛焦點，市府明天辦理紀念版寶可夢小提燈亮相。

市府新聞處表示，台灣燈會A19展區光的遊戲場試營運後，吸引許多民眾到訪，桃捷公司統計昨搭乘有近30萬人次，不畏寒冷，較上周運量激增6.8萬人次。

2025台灣燈會主燈「無限樂園」旁的附燈「忘憂戲舞」，吸引人潮遠觀。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會主燈「無限樂園」旁的附燈「忘憂戲舞」，吸引人潮遠觀。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會主燈區旁的其他競賽花燈也亮燈，吸引人潮遠觀。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會主燈區旁的其他競賽花燈也亮燈，吸引人潮遠觀。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會的蛇年主燈「無限樂園」測試亮燈，展現無限發光，吸引人潮遠觀。記者曾增勳／攝影
2025台灣燈會的蛇年主燈「無限樂園」測試亮燈，展現無限發光，吸引人潮遠觀。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 朋友 桃園

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