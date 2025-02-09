無心插柳！台南山上水道博物館現台版「薰衣草」紫花海

台南山上花園水道博物館密林區綻放一片紫色花海，許多遊客遠望時，誤以為是薰衣草田，走近後才發現，這片美景其實來自台灣常見的紫花霍香薊。這種植物生命力旺盛，過去常被視為雜草而清除，但園方選擇順應自然，讓它自由生長，最終意外形成壯觀花毯，成為春日最浪漫的風景。

館方表示，這片紫花霍香薊花海的誕生，其實是無心插柳。兩年前，園區團隊在密林區的白千層林後方發現零星花叢，決定嘗試順應自然的方式，讓花籽自行掉落、繁衍，每年春天自然綻放。這片土地未經人工種植，也未投入額外經費，卻在大自然的運行下，奇蹟般地鋪展成壯觀景致。

然而，過程中也曾發生趣事，新進員工因習慣割草，曾多次將這片地區剷成「小平頭」，所幸管理團隊及時阻止，才讓這片花毯得以保留。這也讓人反思，原本被視為雜草的植物，若在適合的環境中自由生長，也能成為動人的風景。

除了紫色的霍香薊花海，C館旁的波斯菊花田也進入盛開期。花朵隨風搖曳，與密林區的紫色花毯相映成趣，為園區增添繽紛春色。一次入園，就能欣賞兩種截然不同的花景，讓這個春天更加詩意盎然，波斯菊目前約綻放五成，預計花期及將持續一個半月。