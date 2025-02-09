女童不顧寒流就要看卡比獸 警伯遞暖暖包溫暖小手手

又是為了卡比獸！「2025台灣桃園燈會在桃園」另一燈區「光的遊戲場」前晚起試營運，寶可夢角色吸引孩童不顧寒流也要爸媽帶他們去，支援的龜山分局員警，見路過的女童凍得直發抖，主動給她暖暖包溫暖小手手，讓爸媽連聲道謝。

龜山分局表示，2025台灣燈會的兩大燈區在桃園青埔高鐵站周邊，分為桃園機場捷運A18高鐵桃園站的主燈展演場，以及A19桃園體育園區站的光的遊戲場。主燈展區12日才開燈，不過另個燈區7日已試營運，其中，青塘園的皮卡丘、卡比獸連日已吸引大批迷哥迷姐前往拍照打卡。

龜山分局說，兩大燈區除了主燈展演場是處大區域，「光的遊戲場」則有5處不同展區，皆由桃警團隊負責安全維護工作，龜山主要支援「城市聚光燈」展區維安，除員警、義交執行交通管制及疏導人潮，另規劃員警不定時步巡保護民眾安全及展區秩序，並在展區內設置機動派出所受理民眾諮詢。

近日全台急凍，桃園今天為10度以下低溫橙色燈號，1對年輕夫妻牽著2名幼童，推車裡還有個更小的娃，在A19站下車後，帶著3個娃行經介紹桃園多元文化大熔爐的「城市聚光燈」展區，朝500公尺遠有卡比獸的另個展區走去時，年輕媽留下爸爸1打3顧孩子去洗手間。