知名忠貞市場整頓攤商移臨時市場 增至60攤下周報名

桃園市龍岡忠貞市場攤商自搭鐵皮攤架或違規佔用馬路，救災及垃圾車無法進入，市政府租用附近市六用地做臨時市場，原規畫40攤位，因攤販需求增加，市府決議增至 60攤，市府經發局今天表示，該臨時市場原訂3月初完工，因為攤位需求增加、市場面積增加，工期拉長至3月底前，預計下周公告攤商報名和說明。

中壢、平鎮交界的知名忠貞市場，市府為改善市場垃圾車及消防車輛無法進入，造成當地髒亂備受批評，市府進行平鎮龍平路拓寬及拆除龍平、舊中山路等違規攤商，市府斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，將原來攤商移置該處營業。

市府經發局規畫臨時市場約40攤，原先預計2月中旬移置攤販進入營業，市府在春節前（1月18日）辦理說明會，吸引70攤商有意遷移，有的攤商不滿說，攤位規畫小，希望增加攤位深度、嚴格審核攤商資格。有的攤商要求開放設籍不在中壢、平鎮，長期在市場營業的攤販也有資格進駐。

市議員舒翠玲與市府地政局等相關單位人員在龍平路開闢前鑑界，希望將中山路、貿三路間的龍平路兩側道路分界明確，舒表示，忠貞市場改造方案，攤商需求增加，市府臨時市場的水電、公設工期拉長，經昨與副市長會勘，要求市場棚架安全係數、洩水坡度、排水等設備以最高標建置，未來攤商一定要每日清潔，收攤後清潔乾淨。