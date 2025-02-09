平鎮農會打造首個農民活動日長照中心 張善政允好

桃園市平鎮區農會今天上午提前舉辦農民節活動，市長張善政出席頒獎表揚全市首屆苦茶油風味品評示範賽特選獎得主黃金𣾔，平鎮區農會理事長莊玉輝爭取平鎮興建首個農民活動中心及日、長照中心照顧老農，當場獲張善政允諾未來將尋求中央一起協助平鎮農會的農民活動及日長照中心新建計畫。

平鎮區農會辦理農民節活動推出農特產品市集，提供農友領取該農會贈送的500元禮券和農產品，市政府新推廣平鎮區農會行動直銷車亮相，張善政與市議員多人出席參加，頒獎表揚首屆苦茶油風味品評示範賽特選獎得主黃金𣾔及精選獎劉碧鳳牌匾鼓勵，並體驗稱許行動直銷車提供平鎮特色農產品。

黃金𣾔去年榮獲桃園市東方美人茶技術競賽冠軍，又在全市首屆苦茶油風味品評示範賽再奪特選獎，相當不易，黃金𣾔表示，他家種茶做茶傳承三代，種茶迄今超過40年，長期獲各項茶葉競賽大獎，這次苦茶油評比，苦茶油樹管理非常重要，除草不能噴除草劑、不使用農藥，採有機經營，7、8月沒水不會長大，配合修枝及撿果，才能好品質。

莊玉輝今年計畫籌備平鎮打造第一個農民活動中心及日、長照中心計畫，平鎮農會預計明年提出計畫，爭取張善政支持，莊表示，現在農民都7、80歲，為讓老農有舒適安居關懷地方，現在最愛做的事，由該農會在平鎮新建農民活動中心及日長照中心計畫，該大樓新建計畫約需4、5億，土地已取得，農會經費有限，希望市府支持配合。

張善政允諾尋求中央、地方及議員一起努力促成，張也表示，平鎮農會去年賺錢，擺脫疫情困境開始賺錢，靠著平鎮農友努力，尤其平鎮很多特色農產品，包括知名刈菜、冬瓜及神農水餃等多元農特產品，市府農業局會努力幫忙輔導智慧農業、照顧青農、老農和發展農業。