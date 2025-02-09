快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

桃園市6至7樓公寓 3月底前1662棟需公安申報

中央社／ 桃園9日電

桃園市政府建築管理處今年啟動6到7樓集合式住宅建築公安申報，依統計全桃園有1662棟，建管處今天表示，申報時間至3月底止，93年1月1日後取得使用執照的建物未如期申報將開罰。

建管處處長莊敬權表示，建管處依內政部要求已於去年7月5日公告，今年起，6層樓以上未達8樓公寓（H-2組別）須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍。考量多數老舊公寓缺乏管理組織，建管處採階段輔導公安申報制度，今年度請93年1月1日以後領得使用執照的建物優先提報，明年度則全面要求6、7樓公寓大廈都要申報。

莊敬權指出，配合今年度公安申報新制，在公寓大廈輔導補助工作上，較往年增列新台幣2000萬元預算，首次公安申報的社區也可申請相關補助，但最重要的是將檢查缺失儘速改善，確保住戶居住安全，降低災害發生危險。社區若申報後有相關缺失改善疑慮或法規問題，可向市府尋求協助。

建管處說，公寓大廈社區需委託專業人員或機構進行安全檢查，經政府認可的公安查核人員、機構名單可上內政部國土管理署網站查詢。這類集合住宅檢查項目共計6大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，攸關民眾逃生安全。未依時間內申報，將依「建築法」規定裁罰6萬至30萬元。

公安 公寓 建築

延伸閱讀

冷空氣來襲防磁磚剝落 北市建管處建議民眾走騎樓

比妙瓦底狠？湖南公安傳勒索企業家 開價億元換「構罪不訴」

曾狀告武漢市府…新冠死者家屬網購水果刀 公安電話來了

機房在台灣！詐團「穿大陸公安制服」專騙旅日華人 警方攻堅抓4嫌

相關新聞

影／苗栗𪹚龍嘉年華民眾熱情觀賞 今晚接續火熱炸龍

苗栗市𪹚龍系列活動昨晚在玉清宮廣場進行𪹚龍嘉年華的重頭戲，來自國內外及苗栗在地的30多支表演團隊，在廣場輪番表演後，...

桃園租衛星 空照揪違法開發埤塘

桃園號稱「千塘之鄉」，但河川、埤塘與水利灌排系統被民眾擅自回填與變更使用情況，屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃...

平鎮農會打造首個農民活動日長照中心 張善政允好

桃園市平鎮區農會今天上午提前舉辦農民節活動，市長張善政出席頒獎表揚全市首屆苦茶油風味品評示範賽特選獎得主黃金𣾔，平鎮區...

桃市6、7樓住宅今年納公安申報 首波未完成最高罰30萬

桃園市今年起將6至7層集合住宅列為公安申報對象，市府建管處表示，全市有1662棟相關建築，申報時間至今年3月底止，200...

竹縣騎樓整平友善人行 竹東鬧區2路段獲好評

新竹縣府2020年起啟動騎樓整平計畫，自竹北市、湖口鄉一路做到竹東鎮，爭取內政部營建署（現為國土管理署）經費進行騎樓高低...

與楊文科有約 竹縣第三屆青諮委上任暢談新年新政期許

為加強青年參與公共事務的機會與建立溝通平台，新竹縣政府第三屆青年諮詢委員會於今年正式上任，為揭開新一輪青年公共參與的序幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。