桃園市6至7樓公寓 3月底前1662棟需公安申報
桃園市政府建築管理處今年啟動6到7樓集合式住宅建築公安申報，依統計全桃園有1662棟，建管處今天表示，申報時間至3月底止，93年1月1日後取得使用執照的建物未如期申報將開罰。
建管處處長莊敬權表示，建管處依內政部要求已於去年7月5日公告，今年起，6層樓以上未達8樓公寓（H-2組別）須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍。考量多數老舊公寓缺乏管理組織，建管處採階段輔導公安申報制度，今年度請93年1月1日以後領得使用執照的建物優先提報，明年度則全面要求6、7樓公寓大廈都要申報。
莊敬權指出，配合今年度公安申報新制，在公寓大廈輔導補助工作上，較往年增列新台幣2000萬元預算，首次公安申報的社區也可申請相關補助，但最重要的是將檢查缺失儘速改善，確保住戶居住安全，降低災害發生危險。社區若申報後有相關缺失改善疑慮或法規問題，可向市府尋求協助。
建管處說，公寓大廈社區需委託專業人員或機構進行安全檢查，經政府認可的公安查核人員、機構名單可上內政部國土管理署網站查詢。這類集合住宅檢查項目共計6大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，攸關民眾逃生安全。未依時間內申報，將依「建築法」規定裁罰6萬至30萬元。
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