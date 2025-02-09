桃市6、7樓住宅今年納公安申報 首波未完成最高罰30萬

桃園市今年起將6至7層集合住宅列為公安申報對象，市府建管處表示，全市有1662棟相關建築，申報時間至今年3月底止，2004年1月1日後取得使用執照的建物將納入優先提報範圍，未如期申報者最高可開罰30萬元；配合新制上路，今年也擴大公寓大廈修繕補助，公安申報費用、修繕費用可提出申請。

2021年10月高雄市「城中城社區」大火事件，造成46死、43傷重大公安事件，為防災害發生，桃市府擴大集合住宅公安申報對象，2023年先納入12樓到15樓，去年8到11樓，今年則納入6到7樓，須每3年申報1次。

建管處長莊敬權表示，依據內政部要求，去年7月5日已公告，自今年起全市6層樓以上未達8樓公寓須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，考量多數老舊公寓缺乏管理組織，建管處採階段輔導公安申報制度，今年度先請2004年1月1日後領得使照的341棟建物優先提報，明年度則要求其餘1321棟的6、7樓公寓大廈都要申報。

建管處表示，公寓大廈社區需委託專業人員或機構進行安全檢查，檢查項目共計6大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，各項目都攸關民眾逃生的安全，未依時間內申報，將依建築法第91條規定裁罰6至30萬；專業且經政府認可的公安查核人員、機構名單，可至內政部國土管理署網站查詢。