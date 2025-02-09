竹縣騎樓整平友善人行 竹東鬧區2路段獲好評

新竹縣府2020年起啟動騎樓整平計畫，自竹北市、湖口鄉一路做到竹東鎮，爭取內政部營建署（現為國土管理署）經費進行騎樓高低順平施作、更新舖面等工程，5年多來已改善1760公尺的騎樓空間。其中2023年推動的竹東鎮商圈長春路一段及東寧路三段重點路段，陸續完工後獲鄉親一致好評，今年1月更榮獲去年度公共建築物無障礙生活環境業務督導騎樓整平項目的特優。

工務處表示，長久以來縣內騎樓因地面高低落差及障礙物，造成年長者、輪椅族及推嬰兒車家長的不便，縣府近年積極推動騎樓整平，先後完成竹北市光明六路至縣政八街、縣政九路至縣政八街、竹北市縣政二路轉光明六路、湖口鄉中正路一段、湖口鄉達生路、湖口鄉中央街、湖口鄉中山路至達生路等局部路段的騎樓整平工程。

工務處指出，竹東是縣內第三個推動騎樓整平的鄉鎮，剛完工的兩路段總工程經費470萬元，其中385萬4000元由中央補助，縣政府自籌84萬6000元。工程完成後不僅大幅降低路面高低不平的問題，也改善以往騎樓被車輛占用、雜物堆積等情況，讓行人通行更加順暢。

目前竹東鎮長春路一段（226號至144號、266號至310號）還有約略345公尺正在施作中，為113年度計畫，後續仍有今年度計畫施做路段，分別為竹東鎮長春路一段（142號至96號）及東寧路二段（竹東國小周圍路段）、竹北市光明九路（光明國小周圍路段）約略350公尺，目前正向內政部國土管理署申請中，也預計在今年施工。

工務處說，騎樓整平必須事先向在地店家溝通協調，取得同意後工程才能進行，縣府將持續和鄉鎮市公所合作，擴大施作範圍，打造宜居城市。