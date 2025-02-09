與楊文科有約 竹縣第三屆青諮委上任暢談新年新政期許

為加強青年參與公共事務的機會與建立溝通平台，新竹縣政府第三屆青年諮詢委員會於今年正式上任，為揭開新一輪青年公共參與的序幕，昨由縣長楊文科擔任召集人辦理新任青年諮詢委員授聘儀式，並對於縣政議題進行交流，期許青年諮詢委員能讓新竹縣的青年事務發展更具體、更契合實際需求。

教育局指出，新竹縣府第三屆青年諮詢委員會共有16名不同專業背景的青年委員、6名縣府機關代表，以及正副召集人與執行秘書，合計25人，新任青諮委任期自今年1月1日至明年12月31日。

楊文科與青諮委以「新的一年：對縣政新期許」為主題舉行交流，討論了AI技術應用、焚化爐議題以及老屋活化等多元主題，透過輕鬆的對談，傾聽青諮委的創新建議與多元觀點，集結青年智慧，並期待藉此契機攜手合作，打造新竹縣成為青年宜居、追夢的城市。

楊文科說，竹縣是全國第二年輕的縣市，縣民平均年齡約40.56歲，這片土地是你我的家鄉。第一、二屆的青年委員提出近百件提案，縣府參採率高達8成，顯見新竹縣推廣政策相當需要也願意採納年輕人的聲音，非常歡迎第三屆青年委員的加入，也期許青年代表可為年輕世代發聲，與縣府攜手努力，讓竹縣更美好。

教育局長楊郡慈表示，青諮會除定期召開大會外，還推出一系列活動，包括工作坊、公共議題走讀及跨縣市交流。今年3月青年節活動將結合「永續未來」（SDGs）主題，與新竹市及苗栗縣的青諮委進行深度交流，透過組織化的學習與對話，激發創新思維，形成更多具體行動方案，進一步完善新竹縣的青年發展環境，為城市注入更多活力。