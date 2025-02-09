快訊

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

聽新聞
0:00 / 0:00

與楊文科有約 竹縣第三屆青諮委上任暢談新年新政期許

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為加強青年參與公共事務的機會與建立溝通平台，新竹縣政府第三屆青年諮詢委員會於今年正式上任。圖／新竹縣府提供
為加強青年參與公共事務的機會與建立溝通平台，新竹縣政府第三屆青年諮詢委員會於今年正式上任。圖／新竹縣府提供

為加強青年參與公共事務的機會與建立溝通平台，新竹縣政府第三屆青年諮詢委員會於今年正式上任，為揭開新一輪青年公共參與的序幕，昨由縣長楊文科擔任召集人辦理新任青年諮詢委員授聘儀式，並對於縣政議題進行交流，期許青年諮詢委員能讓新竹縣的青年事務發展更具體、更契合實際需求。

教育局指出，新竹縣府第三屆青年諮詢委員會共有16名不同專業背景的青年委員、6名縣府機關代表，以及正副召集人與執行秘書，合計25人，新任青諮委任期自今年1月1日至明年12月31日。

楊文科與青諮委以「新的一年：對縣政新期許」為主題舉行交流，討論了AI技術應用、焚化爐議題以及老屋活化等多元主題，透過輕鬆的對談，傾聽青諮委的創新建議與多元觀點，集結青年智慧，並期待藉此契機攜手合作，打造新竹縣成為青年宜居、追夢的城市。

楊文科說，竹縣是全國第二年輕的縣市，縣民平均年齡約40.56歲，這片土地是你我的家鄉。第一、二屆的青年委員提出近百件提案，縣府參採率高達8成，顯見新竹縣推廣政策相當需要也願意採納年輕人的聲音，非常歡迎第三屆青年委員的加入，也期許青年代表可為年輕世代發聲，與縣府攜手努力，讓竹縣更美好。

教育局長楊郡慈表示，青諮會除定期召開大會外，還推出一系列活動，包括工作坊、公共議題走讀及跨縣市交流。今年3月青年節活動將結合「永續未來」（SDGs）主題，與新竹市及苗栗縣的青諮委進行深度交流，透過組織化的學習與對話，激發創新思維，形成更多具體行動方案，進一步完善新竹縣的青年發展環境，為城市注入更多活力。

新竹 楊文科 青年

延伸閱讀

竹縣遠東紡織廠爆炸起火 楊文科曝氣爆原因：道生油洩漏

開工團拜 楊文科：縣府開源節流、人均負債比桃竹苗最低

賴清德赴新豐池和宮參香 祈願台海穩定大家守護台灣

年初一到峨眉隆聖宮參拜 楊文科祈求新年風調雨順

相關新聞

影／苗栗𪹚龍嘉年華民眾熱情觀賞 今晚接續火熱炸龍

苗栗市𪹚龍系列活動昨晚在玉清宮廣場進行𪹚龍嘉年華的重頭戲，來自國內外及苗栗在地的30多支表演團隊，在廣場輪番表演後，...

桃園租衛星 空照揪違法開發埤塘

桃園號稱「千塘之鄉」，但河川、埤塘與水利灌排系統被民眾擅自回填與變更使用情況，屢見不鮮，歷年單一事件最大面積達6.5公頃...

桃市6、7樓住宅今年納公安申報 首波未完成最高罰30萬

桃園市今年起將6至7層集合住宅列為公安申報對象，市府建管處表示，全市有1662棟相關建築，申報時間至今年3月底止，200...

竹縣騎樓整平友善人行 竹東鬧區2路段獲好評

新竹縣府2020年起啟動騎樓整平計畫，自竹北市、湖口鄉一路做到竹東鎮，爭取內政部營建署（現為國土管理署）經費進行騎樓高低...

與楊文科有約 竹縣第三屆青諮委上任暢談新年新政期許

為加強青年參與公共事務的機會與建立溝通平台，新竹縣政府第三屆青年諮詢委員會於今年正式上任，為揭開新一輪青年公共參與的序幕...

再獲特優！北監「花燈大師」李宗瑞 獄中新作搶先看

「2025台灣燈會」昨公布「全國花燈競賽」獲獎名單，有288件作品參賽，其中，在台北監獄服刑的李宗瑞與獄友共同創作「自在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。