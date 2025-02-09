繼新竹公園浪貓遭分屍後...明星鵝又失蹤 市府拍板架設監視器

有百年歷史的新竹公園去年以228萬人次奪下新竹熱門景點寶座，是新竹市知名景點之一，近來卻發生多起浪貓遭恐怖分屍案，公園內深受民眾喜愛的大灰鵝「鵝寶」也在農曆年後被人發現失蹤，多起事件引發關注；市府今說，除會要求相關單位調查釐清個事件真相，日前也到新竹公園會勘，並拍板確定將在公園內多處熱點增設監視器，裝設細節待議。

市府表示，相關單位已於上周進行增設監視器會勘，包括市議員李國璋、鄭美娟、公園里長林季蓉及多位動保人士和民間團體代表都到場關心，初步確認除會在公園主要出入口及周邊道路設置監視器，公園內的多個熱點也會規畫裝設。

市府說，近期會會同廠商再次進行現場勘查，並確定監視器架設地點、數量，盡速完成監視器的架設，以提升該區治安、維護公共秩序，並加強野生動物保護措施。

另外，公管中心表示，為加強新竹公園的安全與清潔，清潔人員將加強巡視與清潔工作，並與相關單位合作，如警方將納入公園內巡邏，動保所則加強對周邊浪犬的巡查與誘捕。同時，市府也計畫在高風險區域增設監視器，並實施24小時不間斷監控，以提升公園區域的公共安全。

市府呼籲，開放式的休憩空間品質需要大眾共同努力維護，對於任何可疑行為應保持警覺，若發現有治安問題或動物遭受虐待的情況，請即時報案至警方或動物保護單位。根據「新竹公園管理自治條例」第8條規定，若有違規行為且經告誡後仍不改正，將依相關規定處以罰鍰。此外，依照「動物保護法」第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20至200萬元罰金。